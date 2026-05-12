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Bracciano Valditara in visita al Liceo Vian: “La dignità umana è il cuore della Costituzione”

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tre studentesse

Visita istituzionale questa mattina al Liceo Scientifico Statale “Ignazio Vian”, di Bracciano dove il ministro dell’Istruzione e del Merito, Giuseppe Valditara, ha incontrato studenti e docenti nell’aula magna dell’istituto. L’incontro, breve ma partecipato, ha visto la presentazione di alcuni progetti scolastici che il ministro ha seguito con attenzione, esprimendo apprezzamento per il lavoro svolto dalle classi coinvolte.

foto con spillettaprofessoressa biondaprofessorela psicologaintervento professoressa al tavoloinsegnante

Alla visita ha preso parte anche il sindaco di Bracciano, Marco Crocicchi.

presenza del sindacoil sindaco con una della lega

Nel suo intervento conclusivo, Valditara ha ringraziato la comunità scolastica e ha richiamato l’importanza dei valori costituzionali. Dopo aver chiesto agli studenti quale fosse, secondo loro, il principio che unisce tutti gli articoli della Carta, il ministro ha indicato nella dignità della persona umana il valore fondante, antidoto a ogni forma di dittatura”.

studentiancora studentialtri sudenti da sinistraaltri studenti di centro

Valditara ha infine invitato a recuperare il significato originario della parola “compagni”, ricordandone l’etimologia latina cum panis, “colui che divide il pane con un altro”, come simbolo di condivisione e comunità.

Lorenzo Avincola  Redattore L’agone

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