Dal profilo Facebook del Comune di Bracciano

Per consentire l’intervento è stata emessa un’ordinanza di 𝗰𝗵𝗶𝘂𝘀𝘂𝗿𝗮 𝗰𝗼𝗺𝗽𝗹𝗲𝘁𝗮 𝗮𝗹 𝘁𝗿𝗮𝗳𝗳𝗶𝗰𝗼 𝗲 𝗮𝗹𝗹𝗮 𝘀𝗼𝘀𝘁𝗮 dell’area interessata a partire da lunedì mattina.

Per permettere la fruizione della zona, contestualmente aprirà il 𝗻𝘂𝗼𝘃𝗼 𝗽𝗮𝗿𝗰𝗵𝗲𝗴𝗴𝗶𝗼 𝗱𝗶 𝘃𝗶𝗮 𝗱𝗲𝗹 𝗟𝗮𝗴𝗼 riqualificato grazie ai lavori appena conclusi.

Per motivi di 𝘀𝗶𝗰𝘂𝗿𝗲𝘇𝘇𝗮, durante i lavori l’accesso veicolare sul lungolago sarà limitato alle sole effettive situazioni di 𝗲𝗺𝗲𝗿𝗴𝗲𝗻𝘇𝗮.

Il 𝗖𝗼𝗺𝘂𝗻𝗲 𝗱𝗶 𝗕𝗿𝗮𝗰𝗰𝗶𝗮𝗻𝗼 entra così nell’ultima fase di 𝗿𝗶𝗾𝘂𝗮𝗹𝗶𝗳𝗶𝗰𝗮𝘇𝗶𝗼𝗻 𝗲 𝗱𝗲𝗹𝗹’𝗮𝗿𝗲𝗮 𝗱𝗲𝗹 𝗹𝗮𝗴𝗼, che sarà conclusa in tempo per la 𝘀𝘁𝗮𝗴𝗶𝗼𝗻𝗲 𝗲𝘀𝘁𝗶𝘃𝗮, garantendo la 𝘀𝗲𝗺𝗶-𝗽𝗲𝗱𝗼𝗻𝗮𝗹𝗶𝘇𝘇� �𝘇𝗶𝗼𝗻𝗲 𝗱𝗲𝗹 𝗹𝘂𝗻𝗴𝗼𝗹𝗮𝗴𝗼.

Alla 𝗭𝗧𝗟, per la quale sono in corso le richieste di accesso e che entrerà pienamente in vigore al termine di questi ultimi lavori, potranno accedere i 𝗿𝗲𝘀𝗶𝗱𝗲𝗻𝘁𝗶 all’interno dell’area pedonale, gli 𝗲𝘀𝗲𝗿𝗰𝗲𝗻𝘁𝗶, le categorie equiparate e le 𝗽𝗲𝗿𝘀𝗼𝗻𝗲 𝗰𝗼𝗻 𝗱𝗶𝘀𝗮𝗯𝗶𝗹𝗶𝘁𝗮̀.

I 𝗽𝗮𝗿𝗰𝗵𝗲𝗴𝗴𝗶 𝗽𝘂𝗯𝗯𝗹𝗶𝗰𝗶 di 𝘃𝗶𝗮 𝗱𝗲𝗹 𝗟𝗮𝗴𝗼 e 𝘃𝗶𝗮 𝗱𝗶 𝗦𝗽𝗼𝘀𝗲𝘁𝘁𝗮 𝗡𝘂𝗼𝘃𝗮, oltre ad alcuni parcheggi privati, saranno raggiungibili in auto tramite le 𝗻𝘂𝗼𝘃𝗲 𝘀𝘁𝗿𝗮𝗱𝗲 𝗱𝗶 𝗽𝗲𝗻𝗲𝘁𝗿𝗮𝘇𝗶𝗼𝗻𝗲 𝗱𝗮𝗹𝗹𝗮 𝗰𝗶𝗿𝗰𝘂𝗺𝗹𝗮𝗰𝘂𝗮𝗹𝗲, aperte da lunedì insieme ai parcheggi citati.

L’amministrazione comunale, inoltre, sta lavorando all’istituzione di 𝘀𝗽𝗲𝗰𝗶𝗮𝗹𝗶 𝗻𝗮𝘃𝗲𝘁𝘁𝗲 𝗲𝘀𝘁𝗶𝘃𝗲 per una maggiore fruizione del lungolago.

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