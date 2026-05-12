Anguillara, giovani e territorio al centro: la Lista Civica Anguillara presenta idee e impegni

Ad Anguillara Sabazia, nei locali del Centro SabLab, interessante conferenza stampa della Lista Civica Anguillara, una delle tre liste che appoggiano il candidato sindaco Alberto Civica alle elezioni comunali di Anguillara Sabazia del 24 e 25 maggio del 2026. Civica ha aperto l’incontro affermando, come già fatto in precedenti appuntamenti pubblici, l’importanza di collocarsi in un’area politica chiara e riconoscibile, condizione necessaria per un confronto trasparente con i cittadini sui molti problemi del territorio.

Non a caso, prima di presentare alcuni tra i primi impegni, il candidato sindaco ha voluto ricordare che l’undici maggio di dieci anni fa la Camera approvava in via definitiva la legge Cirinnà sulle unioni civili. Dopo aver denunciato sistematiche violazioni della par condicio e numerosi conflitti d’interesse da parte del centrodestra, Alberto Civica ha sostenuto che tra le azioni necessarie per un cambio di rotta, per una vera svolta nel paese, occorre innanzitutto un ritorno alla trasparenza, un cambio nei metodi e nei comportamenti. Ha definito gli investimenti prodotti dall’amministrazione comunale uscente, tramite i milioni di euro ottenuti dal PNRR, non sempre necessari alla popolazione. Ha anche aggiunto che occorre organizzare un incontro con i sindacati e dividere il territorio in quadranti controllati da personale che dovrà anticipare eventuali criticità. Svolgere azioni concrete per avvicinare le aree periferiche, spesso dimenticate, attraverso un maggior collegamento: trasporto pubblico e piste ciclabili, ma anche attraverso l’apertura di sportelli polifunzionali. C’è la necessità di aprire un grande cantiere della Partecipazione con l’istituzione dei Consigli di Quartiere e delle Consulte, prendendo come esempio il grande lavoro svolto dall’amministrazione comunale di Bracciano.

Molto vivaci anche gli interventi di Giuseppe Benincasa, Samuele Corbezzolo, Iris Isidori e Valentina Semprini, i quattro candidati della Lista Civica Anguillara presenti a fianco del candidato sindaco. Hanno spaziato, sollecitati dalle domande delle testate giornalistiche locali presenti, tra la necessità di un ufficio idrico e di un ufficio per i diritti degli animali, tra la problematica gestione del lago di Martignano e il necessario miglioramento dei servizi e delle manutenzioni, tra il piano parcheggi su aree esistenti e il trasporto pubblico urbano, tra il Piano Particolareggiato del Centro Storico e l’approvazione del Piano di assetto del Parco di Bracciano-Martignano. E’ stato anche proposto un assessorato all’ambiente e, a proposito del servizio rifiuti, il non più rinviabile ritiro porta a porta. Affermata la necessità di un rapporto più stretto tra i tre paesi del lago per una migliore azione coordinata sui territori. Tanti temi affrontati dai quattro candidati che hanno mostrato spirito combattivo, competenza e una sicurezza di esposizione, prerogative molto utili in una campagna elettorale difficile ed estenuante, dove la presenza di una lista civica deve saper trovare il consenso anche in quell’ampia area del non voto.

A causa del poco tempo a disposizione non è stato possibile toccare tutti i punti programmatici della Lista Civica Anguillara ma ci saranno altre occasioni pubbliche e incontri programmati.

Lorenzo Avincola Redattore L’agone