HomePolitica

Anguillara, giovani e territorio al centro: la Lista Civica Anguillara presenta idee e impegni

0
115
candidati più grandi

Ad Anguillara Sabazia, nei locali del Centro SabLab, interessante conferenza stampa della Lista Civica Anguillara, una delle tre liste che appoggiano il candidato sindaco Alberto Civica alle elezioni comunali di Anguillara Sabazia del 24 e 25 maggio del 2026. Civica ha aperto l’incontro affermando, come già fatto in precedenti appuntamenti pubblici, l’importanza di collocarsi in un’area politica chiara e riconoscibile, condizione necessaria per un confronto trasparente con i cittadini sui molti problemi del territorio.

candidato sindacodue candidati a sinistradue candidati a destra

Non a caso, prima di presentare alcuni tra i primi impegni, il candidato sindaco ha voluto ricordare che l’undici maggio di dieci anni fa la Camera approvava in via definitiva la legge Cirinnà sulle unioni civili. Dopo aver denunciato sistematiche violazioni della par condicio e numerosi conflitti d’interesse da parte del centrodestra, Alberto Civica ha sostenuto che tra le azioni necessarie per un cambio di rotta, per una vera svolta nel paese, occorre innanzitutto un ritorno alla trasparenza, un cambio nei metodi e nei comportamenti. Ha definito gli investimenti prodotti dall’amministrazione comunale uscente, tramite i milioni di euro ottenuti dal PNRR, non sempre necessari alla popolazione. Ha anche aggiunto che occorre organizzare un incontro con i sindacati e dividere il territorio in quadranti controllati da personale che dovrà anticipare eventuali criticità. Svolgere azioni concrete per avvicinare le aree periferiche, spesso dimenticate, attraverso un maggior collegamento: trasporto pubblico e piste ciclabili, ma anche attraverso l’apertura di sportelli polifunzionali. C’è la necessità di aprire un grande cantiere della Partecipazione con l’istituzione dei Consigli di Quartiere e delle Consulte, prendendo come esempio il grande lavoro svolto dall’amministrazione comunale di Bracciano.

con giornalisticon pubblico

Molto vivaci anche gli interventi di Giuseppe Benincasa, Samuele Corbezzolo, Iris Isidori e Valentina Semprini, i quattro candidati della Lista Civica Anguillara presenti a fianco del candidato sindaco. Hanno spaziato, sollecitati dalle domande delle testate giornalistiche locali presenti, tra la necessità di un ufficio idrico e di un ufficio per i diritti degli animali, tra la problematica gestione del lago di Martignano e il necessario miglioramento dei servizi e delle manutenzioni, tra il piano parcheggi su aree esistenti e il trasporto pubblico urbano, tra il Piano Particolareggiato del Centro Storico e l’approvazione del Piano di assetto del Parco di Bracciano-Martignano. E’ stato anche proposto un assessorato all’ambiente e, a proposito del servizio rifiuti, il non più rinviabile ritiro porta a porta. Affermata la necessità di un rapporto più stretto tra i tre paesi del lago per una migliore azione coordinata sui territori. Tanti temi affrontati dai quattro candidati che hanno mostrato spirito combattivo, competenza e una sicurezza di esposizione, prerogative molto utili in una campagna elettorale difficile ed estenuante, dove la presenza di una lista civica deve saper trovare il consenso anche in quell’ampia area del non voto.

con candidatiancora con candidati

A causa del poco tempo a disposizione non è stato possibile toccare tutti i punti programmatici della Lista Civica Anguillara ma ci saranno altre occasioni pubbliche e incontri programmati.

Lorenzo Avincola  Redattore L’agone

Articolo precedente
𝐃𝐨𝐦𝐞𝐧𝐢𝐜𝐚 𝟏𝟕 𝐦𝐚𝐠𝐠𝐢𝐨 𝐬𝐢 𝐭𝐞𝐫𝐫𝐚̀ 𝐥’𝐮𝐥𝐭𝐢𝐦𝐚 𝐠𝐢𝐨𝐫𝐧𝐚𝐭𝐚 𝐝𝐞𝐝𝐢𝐜𝐚𝐭𝐚 𝐚𝐥 𝐦𝐢𝐜𝐫𝐨𝐜𝐡𝐢𝐩 𝐠𝐫𝐚𝐭𝐮𝐢𝐭𝐨 𝐩𝐞𝐫 𝐢 𝐧𝐨𝐬𝐭𝐫𝐢 𝐚𝐦𝐢𝐜𝐢 𝐚 𝐪𝐮𝐚𝐭𝐭𝐫𝐨 𝐳𝐚𝐦𝐩𝐞.
Articolo successivo
Ambulatorio ASL: il PD chiede chiarezza immediata alle istituzioni

Ultimi articoli

Eventi

Bracciano Valditara in visita al Liceo Vian: “La dignità umana è il cuore della Costituzione”

Territorio

𝐂𝐨𝐧𝐭𝐫𝐢𝐛𝐮𝐭𝐨 𝐚𝐟𝐟𝐢𝐭𝐭𝐢 𝟐𝟎𝟐𝟓: 𝐩𝐮𝐛𝐛𝐥𝐢𝐜𝐚𝐭𝐨 𝐥’𝐚𝐯𝐯𝐢𝐬𝐨 𝐝𝐞𝐥 𝐂𝐨𝐦𝐮𝐧𝐞 𝐝𝐢 𝐁𝐫𝐚𝐜𝐜𝐢𝐚𝐧𝐨

Politica

Un incontro tra il candidato Sindaco Alberto Civica e Roberto Gualtieri

Eventi

Incontro in Biblioteca con il Professore Giuseppe Cordiano

Eventi

Cerveteri: La Fede incontra la Terra. In scena “Isidoro il Santo Contadino” per il Festival Internazionale dell’AgriCultura 2026

Carica altri