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Alberto Negrin, il regista di “Un mondo nuovo”, presenzierà la consegna della targa a Pier Virglio Daspoli da parte di Marco Crocicchi, sindaco di Bracciano durante la cerimonia del 40° anniversario della scomparsa di Altiero Spinelli.

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Comunicato stampa

Il 23 maggio, a quarant’anni dalla scomparsa di Altiero Spinelli, presso il Teatro Delia Scala alle 17,30 è prevista la cerimonia di consegna della targa commemorativa a Pier Virgilio Dastoli, presidente del Movimento europeo Italia.

Sarà il Sindaco a consegnarla durante un incontro al quale sarà presente anche Alberto Negrin, regista di lungo corso, che ha diretto il film “Un mondo nuovo”, che, con la consulenza storica dello stesso Dastoli, narra la vicenda della nascita del Manifesto di Ventotene.

“Ci sono alcuni aneddoti che riguardano la lavorazione del film e che coinvolgono Virgilio Dastoli, senza il contributo del quale non sarei riuscito a fare un buon lavoro”, dice Negrin.

La proiezione di “Un mondo nuovo”, film di Negrin, parte integrante della cerimonia, è prevista alle 18:30, al Delia Scala di Bracciano, in via delle Ferriere 16. L’ingresso è libero, la cittadinanza è invitata a partecipare.

Assessorato alla Cultura del comune di Bracciano

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