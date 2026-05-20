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Presentazione dei libri “Le dirimpettaie” e “La promessa” alla libreria Scritti e Manoscritti di Ladispoli

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Sabato 23 maggio alle 18.00 Serena Bortone presenta LE DIRIMPETTAIE – Rizzoli editore, in dialogo con Valentina Farinaccio

Martedì 26 maggi alle 18.00 Marianna Aprile presenta LA PROMESSA – Rizzoli editore, in dialogo con Eugenio Murrali

LE DIRIMPETTAIE  è un romanzo corale, vorticoso, irresistibile. Una storia che parla di noi, delle nostre madri, e di tutto quello che ci portiamo ancora addosso quando proviamo a scegliere la nostra vita.

Serena Bortone è una giornalista e autrice. Ha iniziato a lavorare sotto la direzione di Angelo Guglielmi, ed è stata poi caporedattrice, inviata, autrice e conduttrice per diversi programmi della rete (da Ultimo Minuto a Mi manda Raitre, da Telecamere a Tatami) occupandosi di cronaca, costume, inchieste e soprattutto di politica. Nel 2007 ha guidato come responsabile comunicazione e ufficio stampa la campagna per le Primarie del Partito Democratico.
Nel 2020 debutta su Rai 1 con una nuova trasmissione, Oggi è un altro giorno.
Come autrice ha pubblicato nel 2010 Io non lavoro. Storie di italiani improduttivi. Dal lunedì al venerdì dalle 17 alle 18 è in diretta con “Cinque in condotta“, il nuovo programma di Rai Radio 2.

Valentina Farinaccio ha esordito nel 2016 con il romanzo La strada del ritorno è sempre più corta (Mondadori), vincitore del Premio Kihlgren, del Premio Rapallo Opera Prima, e del premio Adotta Un Esordiente. Nel 2018 è uscito, sempre per Mondadori, Le poche cose certe, finalista al Premio Chianti. Collabora con “il venerdì di Repubblica”. Nel 2022 sempre per Mondadori ha pubblicato “Non è al momento raggiungibile”. Cura per Officina Pasolini la rassegna “Prospettive d’autore”, dedicata alla letteratura contemporanea, ed è la coordinatrice delle attività culturali della biblioteca Moby Dick, a Roma

LA PROMESSA

Ricostruendo vicende dimenticate e muovendosi tra le biografie straordinarie di donne troppo a lungo ignorate, Marianna Aprile ripercorre una storia lunga ottant’anni che tutti dovremmo conoscere, e si chiede infine che cosa resta della promessa del suffragio femminile: le donne pensano ancora al voto come a “una cosa stupenda”, come la definì Lula Tonini nel 1946?

Marianna Aprile: giornalista, autrice, conduttrice radio-televisiva e scrittrice italiana. Cresciuta a Roma, vive a Milano. Laureata in Antropologia, dal 2010 collabora con il settimanale Oggi. Noto volto televisivo, ha condotto il talk Millennium (Rai 3). Insieme a Luca Telese conduce In Onda su La7.

Eugenio Murrali è giornalista, scrittore e docente. Ha curato per la collana de I Meridiani della Mondadori il volume “Romanzi e racconti” di Dacia Maraini, uscito nel 2021. Ha scritto per Bompiani l’introduzione alla nuova edizione del Teatro di Alberto Moravia. Come giornalista collabora da anni con Il Foglio e con Radio Vaticana/ Vatican News. È nella giuria del Premio Strega come Amico della domenica e fa parte di altre giurie di premi letterari, tra cui l’Orbetello Book Prize.

L’ingresso è libero, ma è gradita la prenotazione.

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