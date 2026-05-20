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MUNICIPIO XV: “ CITTÀ DEI 15 MINUTI, IL 25 MAGGIO INCONTRO PUBBLICO SU PROGETTO LABARO ”

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sagra del supplì a Ponte MIlvio

Comunicato stampa

“Lunedì 25 maggio alle ore 17.30, presso il centro anziani di Labaro in via delle Galline Bianche 105, si terrà l’incontro pubblico sulla proposta relativa a ‘Labaro città dei 15 minuti”, il progetto da realizzarsi in via Monti della Valchetta nell’ambito del programma di Roma Capitale “15 Municipi 15 Progetti per la città in 15 minuti”.
In vista della chiusura della conferenza dei servizi, convocata dal Dipartimento Urbanistica di Roma Capitale per le espressioni dei pareri relativi alla proposta, l’incontro sarà un importante momento di confronto con la cittadinanza. Dopo l’assemblea pubblica di novembre 2023, l’iniziativa di lunedì prossimo sarà l’occasione per illustrare il progetto, approfondire i contenuti e raccogliere le osservazioni e i contributi del territorio.”

Così in una nota la Presidenza del Municipio XV
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