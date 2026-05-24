Comunicato stampa

“L’idea di Europa di Altiero Spinelli nasce dall’esperienza della crisi degli Stati nazionali europei e dalla convinzione che solo un’Europa unita avrebbe potuto garantire pace, libertà e democrazia”, ha detto Pier Virgilio Dastoli, presidente del Movimento Europeo-Italia, la formazione politica fondata da Spinelli omaggiato dal Sindaco di Bracciano, Marco Crocicchi, con una targa alla memoria in cui si legge: “Il Comune di Bracciano nel ricordo di Alterio Spinelli a 40 anni dalla scomparsa, a Pier Virgilio Dastoli, uomo di pace, libertà, cooperazione europea nel solco del Manifesto di Ventotene.”

Durante il dibattito che ha preceduto la proiezione di “Un mondo nuovo”, il regista Alberto Negrin ha voluto sottolineare la chiave di lettura della sua sceneggiatura, in cui le vicende politiche sono state narrate attraverso le emozioni intime dei protagonisti di quegli eventi tragici e lungimiranti, allo stesso tempo.

La presenza del pubblico è stata numerosa e , insieme, si è ribadito l’impegno a mantenere la rotta della solidarietà tra i popoli e alimentare gli sforzi del rispetto dei principi democratici.

“L’Europa che tutti vogliamo -afferma l’assessora alla cultura Biancamaria Alberi – è un’Europa in cui non tutto ruota solo intorno alla competitività finanziaria, alla deregolamentazione del mercato, un’Europa che non impoverisce la spesa sociale per arricchire quella militare, un’Europa fondata sull’affermazione e sul rispetto dei diritti politici, sociali e civili nel mondo”.

Assessorato alla Cultura