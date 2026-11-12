Il “Sior Todero brontolon” di Carlo Goldoni, debutta al teatro Delia Scala di Bracciano.

Comunicato stampa

Sabato 14 novembre alle 21,00, il nuovo importante appuntamento con

“Molti teatri in un solo teatro” al Delia Scala

Il Sior Todero brontolon va in scena al Delia Scala di Bracciano con la compagnia “Signori chi è di scena!”, per la regia di Monica Ferri, sabato 14 novembre alle 21,00 e in replica domenica 15 novembre alle 18,00.

Nella fase più matura della sua drammaturgia, Carlo Goldoni accentua sempre più l’indagine sull’ambiguità delle relazioni civili, vale a dire sul rapporto tra l’autoritarismo dei “vecchi” all’interno della famiglia, il patriarcato contro cui si oppone l’evolversi rapido dei costumi sociali, dell’emancipazione culturale, a cominciare da quella femminile.

Per l’occasione tradotto dal dialetto veneziano, Sior Todero brontolon è uno dei capolavori più apprezzati nella storia della drammaturgia italiana, perché valorizza il coinvolgimento di ogni singolo ruolo nel disegno della commedia.

Grazie al meccanismo ben congegnato, che poggia sul serrato scambio di battute comiche, la messa in scena lascia trapelare la sottile amarezza di fronte al disgregarsi della famiglia per l’arrogante prevaricazione di chi pensa di perpetuare il potere assoluto contro i cambiamenti del mondo.

Scritto nel 1762, anno in cui Goldoni abbandonerà Venezia a causa dell’ostilità dell’élite culturale cittadina, – che osteggiava la rottura degli schemi della sua drammaturgia -, per approdare nella Parigi che da lì a pochi anni sarà il palcoscenico globale della Rivoluzione francese, delle cui tematiche culturali Goldoni stesso, in qualche modo, fu precursore.

Il Sior Todero brontolon, che – ricordiamo – va in scena al Delia Scala di Bracciano con la compagnia “Signori chi è di scena!”, per la regia di Monica Ferri, sabato 14 novembre alle 21,00 e in replica domenica 15 novembre alle 18,00, è il secondo importante appuntamento di “Molti teatri in un solo teatro”, il nuovo cartellone proposto dall’Assessorato alla Cultura.