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Trekking urbano, un cammino tra memoria, cultura e scoperta della città

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tavolo sulla sicurezza del lavoro a Civitavecchia

Comunicato stampa

Civitavecchia, 31 ottobre 2026 — Questa mattina Civitavecchia ha preso parte alla ventitreesima Giornata nazionale del Trekking Urbano, con un percorso a piedi partito dal Porto storico. Il tema nazionale di quest’anno, dedicato a San Francesco nell’ottavo centenario, ha fatto da filo conduttore a un itinerario tra i luoghi e la storia della città.

“Il trekking urbano è un appuntamento che torna ogni anno e che ci fa piacere accompagnare,” dice l’assessore al Turismo Piero Alessi. “Camminare insieme per la città ha un valore che va oltre la passeggiata: tiene viva la memoria storica dei luoghi, racconta il patrimonio culturale di Civitavecchia e propone un modo di viverla lento ed esperienziale, fatto di tempo, di incontri e di attenzione ai dettagli. È il turismo che valorizza quello che siamo, e che vogliamo continuare a coltivare.”

L’amministrazione ringrazia Claudia Tisselli che ha curato e guidato il percorso e quanti vi hanno preso parte.

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