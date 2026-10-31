COMMEMORAZIONI DEL 1°, 2 E 4 NOVEMBRE A CANALE MONTERANO

Dal profilo Facebook del comune di Canale Monterano

In questi giorni di solennità, ricordo e commemorazione il Comune e le Parrocchie di Canale Monterano organizzano iniziative e commemorazioni. Nelle locandine allegate dettagli e programmi.

Si ricorda inoltre che, come da tradizione, il 2 e il 4 Novembre sarà aperto il Sacrario ai Caduti per deporre fiori e piante negli orari 10.00-12.00 e 16.00-18.00.