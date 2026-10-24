ASL RM4, concorso anticipato al 2026

Comunicato stampa
In relazione alla recente pronuncia del Tar Lazio siamo rimasti davvero sorpresi nel vedere che il tribunale amministrativo abbia equiparato una procedura concorsuale per titoli ed esami ad un avviso pubblico per selezionare personale a tempo determinato, rapida e dunque ben diversa da quella concorsuale, allo scopo di dare tempo all’amministrazione di svolgere il concorso. Gli uffici ed i nostri legali continuano a credere che la procedura svolta fosse corretta e per questa ragione ci appelleremo al Consiglio di Stato.