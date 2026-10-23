VEJANO: ATTENZIONE, TENTATIVI DI RAGGIRARE I CITTADINI, SOPRATTUTTO LE PERSONE ANZIANE

Dal profilo Facebook del comune di Vejano
Il Comune di Vejano invita la cittadinanza a prestare la massima attenzione a seguito di segnalazioni relative a persone che si presentano presso le abitazioni, dichiarando di dover effettuare controlli sui contatori dell’energia elettrica o verificare i dati riportati sulle bollette.
Con il pretesto di controllare il numero del contatore o confrontarlo con quello indicato in bolletta, queste persone potrebbero cercare di ottenere accesso all’interno delle abitazioni.
RACCOMANDAZIONI IMPORTANTI
* Non fate entrare in casa persone che non avete identificato con certezza.
* Non mostrate bollette, documenti personali o dati sensibili a sconosciuti.
* Chiedete sempre nome, cognome, azienda di appartenenza e motivo della visita.
* Verificate l’identità degli operatori contattando direttamente il vostro fornitore attraverso i recapiti ufficiali.
* In caso di dubbi o comportamenti sospetti, non aprite la porta e contattate le Forze dell’Ordine. In caso di pericolo immediato, chiamate il 112.
UN’ATTENZIONE PARTICOLARE AGLI ANZIANI
Invitiamo familiari, vicini e conoscenti a informare soprattutto le persone anziane, spesso più esposte a questo tipo di raggiri.
Non fatevi ingannare da tesserini, divise o spiegazioni apparentemente convincenti. La prudenza è fondamentale.
Comune di Vejano
La sicurezza della nostra comunità parte dall’attenzione di tutti.