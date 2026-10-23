AGROECOLOGIA E COMUNITÀ RIGENERATIVE: GIORNATA DI CONFRONTO A BRACCIANO

Dal profilo facebook del comune di Bracciano

Reti di resilienza tra giovani, scuole, agricoltori e istituzioni

Domani, sabato 24 ottobre, Bracciano ospiterà una giornata di incontro e confronto dedicata all’agroecologia, all’educazione ecologica e alla costruzione di comunità più resilienti e sostenibili.

Dove: Chiostro degli Agostiniani e Archivio Storico, via Umberto I, 5 – Bracciano

Orario: dalle 9.30 alle 19.00

L’iniziativa riunirà agricoltori, insegnanti, studenti, istituzioni e cittadini, insieme a ospiti provenienti da altre regioni italiane e da diversi Paesi, per condividere esperienze, conoscenze e buone pratiche.

Al centro della giornata, il ruolo delle nuove generazioni nei percorsi di educazione ecologica, la tutela della biodiversità come risorsa fondamentale per la resilienza dei territori e l’importanza di rafforzare le reti di collaborazione tra scuole, agricoltori, istituzioni e comunità locali.

Un’occasione per promuovere il dialogo tra generazioni e competenze diverse, rafforzare il legame con il territorio e riflettere insieme su pratiche e percorsi capaci di generare sostenibilità, partecipazione e futuro.

Partecipazione e registrazioni: