“Rosso Corsa-Il Mito della Velocità 2026”

Il Museo storico di Vigna di Valle è un luogo prezioso dove è racchiusa una importante parte della memoria storica industriale italiana

Si è svolto oggi 23 Ottobre 2026 presso l’aeroporto “Luigi Bourlot” di Vigna di Valle, l’evento Rosso Corsa, alla presenza di tantissime personalità militari, i Sindaci Angelo Pizzigallo di Anguillara Sabazia, di Bracciano Marco Crocicchi, il Direttore del Parco Bracciano Martignano Massimo Sabatini, Associazioni e tantissimi studenti giunti dalla nostra Provincia.

La realizzazione di un evento congiunto tra due eccellenze italiane: l’industria aeronautica e quella motoristica, che vede nella Ferrari un’icona del Made in Italy universalmente conosciuta e riconosciuta. Occasione di questo incontro di alta valenza culturale – che ha fatto scoprire lo sviluppo e i legami talvolta inaspettati delle due realtà.

Ad aprire la manifestazione il Comandante Col. Dario Bovino, dell’Aeroporto di Vigna di Valle; Occasione di questo incontro di alta valenza culturale – che ha fatto scoprire lo sviluppo e i legami talvolta inaspettati delle due realtà che ha ringraziato tutti in modo molto caloroso ed emozionante soffermandosi sui giovani e dire loro, di saper cogliere occasioni come queste nel loro percorso di vita.

Il Direttore del Museo Storico di Vigna di Valle T. Col. Paolo De Vita, da rinnovato i ringraziamenti alle autorità e a tutti i presenti, auspicando che l’interesse avuto oggi, sia promotore nel futuro prossimo, possa essere un volano di sviluppo e di grande sinergia.

Successivamente, il Generale di Squadra Aerea Alberto Biavati e Comandante della Regione Lazio, ha preso la parola, manifestando e ringraziando quanti hanno voluto e organizzato questo evento. Il Generale si è poi soffermato sulla parola “Velocità” ai tanti giovani presenti. Termine da interpretare come opportunità, crescita e traguardo.

Terminata questa prima fase di benvenuto, si è svolto il taglio del nastro nell’atrio del Museo e passati alla visita del Museo sul percorso “Rosso Corsa-Il Mito della Velocità 2026” e ai laboratori Ferrari.

Grande entusiasmo e interesse dei giovani e meno giovani su quanto l’industria italiana ha saputo fare nel corso degli anni.

L’agone nuovo, presente all’iniziativa, rinnova i complimenti alla Direzione tutta e si augura che tutti noi sappiamo cogliere e sviluppare opportunità di lavoro e crescita nel territorio Sabatino.

Giovanni Furgiuele: Presidente Associazione Culturale No Profit L’agone nuovo