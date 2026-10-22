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IL FASCINO DELLE AUTO STORICHE ARRIVA A TOLFA

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Dal profilo Facebook del comune di Tolfa

In occasione di TOLFA IN CALICE 2026, il nostro borgo si prepara ad accogliere un appuntamento imperdibile per tutti gli appassionati di motori, storia ed eleganza!
CONCORSO DI ELEGANZA AUTO STORICHE
Un affascinante viaggio nel tempo tra vetture d’epoca, autentici gioielli su quattro ruote che raccontano la storia dell’automobilismo e il fascino senza tempo del Made in Italy.
Sabato 24 ottobre 2026
Ore 18:00
 Piazza Vittorio Veneto – Tolfa
Un’occasione speciale per ammirare da vicino splendide auto storiche, nella suggestiva cornice del nostro centro storico.
 E non finisce qui! Tolfa in Calice vi aspetta con degustazioni di vini, prodotti tipici del territorio, musica dal vivo e tanti appuntamenti dedicati alla valorizzazione delle nostre eccellenze.
 Tradizione, eleganza e sapori si incontrano nel cuore di Tolfa!
Vi aspettiamo per vivere insieme una giornata indimenticabile!
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