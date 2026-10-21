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Carburanti: Casu (Pd), caro prezzi pesa sempre di più, grazie a Legambiente proposte utili per trasporti più efficienti e sostenibili

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Andrea Casu

Dal profilo Facebook del deputato PD Andrea Casu

“Il caro carburanti pesa sempre di più sui bilanci delle famiglie italiane. Secondo i dati Eumetra, il 79% degli italiani spende più di sei mesi fa per benzina e gasolio e il 71% prevede di tagliare altre spese nei prossimi mesi. Una situazione che colpisce soprattutto chi non ha alternative all’auto per gli spostamenti quotidiani”.
Lo ha dichiarato il vicepresidente della Commissione Trasporti della Camera, il deputato del Pd Andrea Casu, intervenendo alla seconda edizione del Forum Mobilità di Legambiente, dedicato alle proposte per la decarbonizzazione dei trasporti, oggi a Roma. “Come ci ha insegnato Alexander Langer, la conversione ecologica può affermarsi soltanto se diventa socialmente desiderabile. Per questo bisogna investire nel trasporto pubblico, contrastare la povertà dei trasporti e offrire alternative concrete e accessibili all’uso forzato dell’auto privata, dando risposte a cittadini, lavoratori, studenti e pendolari che ogni giorno affrontano disagi e disservizi”.
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