Il 5° T.L. del “Salvo D’ACQUISTO” in visita all’Istituto Geografico Militare di Firenze

Comunicato stampa

Dalle prime rappresentazioni della Penisola ai punti geodetici misurati dal satellite: un viaggio nel modo in cui l’Italia ha imparato a disegnare se stessa. Chi pilota un velivolo deve sapere, prima di tutto, dove si trova. È partita da questa semplice domanda la visita della classe quinta dell’indirizzo aeronautico all’Istituto Geografico Militare di Firenze, svoltasi mercoledì 21 ottobre.

Accompagnati dal Prof. Gianfranco Vadrucci, gli studenti hanno varcato l’ingresso della storica sede di via Cesare Battisti, a pochi passi da piazza San Marco. Ad accoglierli, il personale dell’Istituto, il Colonnello Michele Ferrari di Valbona e Dr. Carlo De Stavola che per una mattina hanno aperto archivi, sale e laboratori. Il filo conduttore era chiaro fin dall’inizio: raccontare come, in quasi duemila anni, l’immagine dell’Italia sia passata da un disegno approssimativo a una misura precisa al centimetro.

Il percorso è cominciato dall’antichità. Gli studenti hanno scoperto la Tabula Peutingeriana, copia medievale di una carta stradale romana: una striscia lunghissima dove l’Italia appare schiacciata e allungata. Non serviva a misurare distanze reali, ma a sapere quali città si incontravano lungo una strada.

Un salto di qualità arriva nel 1620 con l’atlante Italia di Giovanni Antonio Magini, la prima raccolta organica di carte regionali della Penisola. Nel Settecento Giovanni Antonio Rizzi Zannoni porta nel Regno di Napoli rilievi basati su misure sul terreno. È il passaggio decisivo: la carta smette di essere un racconto e diventa uno strumento scientifico. Con l’Unità d’Italia al fine di standardizzare ed unificare I valori per la rappresentazione cartografica, nasce, nel 1861, l’Ufficio Tecnico del Corpo di Stato Maggiore.

Nel 1872 diventa Istituto Topografico Militare e dieci anni dopo assume il nome attuale. Da allora l’I.G.M. è l’ente cartografico dello Stato.

La sua grande impresa è la Carta d’Italia alla scala 1:100.000, centinaia di fogli che coprono l’intero territorio. Accanto a essa, le celebri “tavolette” al 25.000, ancora oggi familiari a escursionisti e tecnici. Davanti alle lastre in rame e ai fogli originali, gli studenti si sono soffermati sui dettagli, sentieri, casolari, curve di livello disegnati a mano.

Il cuore tecnico della visita è stato la geodesia. Per disegnare una carta precisa non basta osservare il paesaggio: servono punti di riferimento con coordinate esatte, su cui appoggiare tutto il resto. Per oltre un secolo questi punti sono stati determinati con la triangolazione. Dalla cima di monti, campanili e torri, i topografi misuravano gli angoli verso altri punti visibili. Bastava conoscere con precisione la lunghezza di un solo lato, la cosiddetta base, per calcolare tutti gli altri con la trigonometria. Ne è nata una rete di triangoli che copre l’Italia intera. Ogni vertice è segnato sul terreno da un pilastrino o da un caposaldo metallico. In parallelo, la livellazione ha misurato le quote rispetto al livello medio del mare, fondamentali per chi vola.

Gran parte della cartografia moderna nasce proprio dall’aereo: la fotogrammetria aerea permette di ricavare forme e quote del terreno da coppie di fotografie scattate in volo. Le stesse coordinate geodetiche, a loro volta, sono la base di navigazione, procedure di avvicinamento e sistemi satellitari usati ogni giorno a bordo degli aeromobili.

Latitudine, longitudine, quota: concetti studiati in aula hanno trovato in via Cesare Battisti un volto concreto, fatto di strumenti d’epoca, archivi e rappresentazioni.

Grazie per l’ospitalità, Istituto Geografico Militare.

Prof. Gianfranco Vadrucci