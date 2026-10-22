Sanità inclusiva: grande partecipazione all’Open Day TOBIA del Policlinico Umberto I di Roma

Si è svolto con grande e sentita partecipazione presso il presidio George Eastman dell’Azienda ospedaliero-universitaria Policlinico Umberto I di Roma l’Open Day TOBIA, un’importante giornata interamente dedicata alla sanità inclusiva, al confronto e all’accoglienza per le persone con disabilità intellettiva e neuromotoria, le loro famiglie e i caregiver. L’evento ha rappresentato un’occasione fondamentale per far conoscere da vicino l’eccellenza e la centralità del Servizio TOBIA (Team Operativo per i Bisogni Individuali Assistenziali), un percorso di cura speciale nato per garantire il diritto alla salute e risposte concrete ai pazienti che necessitano di prestazioni mediche per patologie di bassa intensità non direttamente legate alla propria disabilità. Al Policlinico Umberto I questo articolato modello organizzativo si declina in un call center dedicato, un percorso urgenze ottimizzato, un day hospital per l’inquadramento, la valutazione breve e la rivalutazione dei pazienti, oltre a percorsi ambulatoriali facilitati pensati per snellire l’iter terapeutico e abbattere le barriere burocratiche e d’accesso. Un valore aggiunto fondamentale emerso durante la giornata è stato la condivisione delle linee-guida e delle testimonianze dirette dei genitori di molti giovani assistiti, che attraverso le loro storie toccanti hanno raccontato cosa significa orientarsi nella sanità speciale e trovare risposte adeguate. A rendere concreta questa idea di rete sul territorio sono stati anche gli spazi espositivi allestiti all’ingresso della struttura, riservati alle associazioni di volontariato e alle realtà del Terzo Settore per presentare iniziative, organizzare laboratori dimostrativi e avviare un dialogo diretto con i cittadini: tra queste figurano Angsa Lazio Aps e Genitori per le persone con autismo nell’area autismo, l’Associazione Italiana Persone Down (AIPD) per l’area dedicata alla sindrome di Down, l’Accademia Filarmonica Romana per la cultura e la musica, affiancate da realtà di primissimo piano come la Fondazione Telethon e la Croce Rossa Italiana. Ad aprire la manifestazione sono state le principali autorità sanitarie, accademiche e regionali, a partire dal Direttore Generale del Policlinico Umberto I, Fabrizio d’Alba, che ha dichiarato come questo Open Day rappresenti un momento fondamentale per consolidare il legame con il territorio, sottolineando che nei centri TOBIA bisogna toccare con mano cosa significa aver cura delle persone perché i bisogni speciali richiedono attenzioni particolari, rivendicando l’impegno della struttura aperta da due anni e inserita nella rete dei 26 centri della Regione Lazio. La Rettrice della Sapienza Università di Roma, Antonella Polimeni, presente anche nella sua veste di medico del policlinico, ha evidenziato come l’iniziativa rappresenti una visione condivisa con infermieri e dirigenti medici il cui tratto distintivo è creare rete e produrre valore; un concetto rafforzato dall’Assessore all’Inclusione sociale della Regione Lazio, Massimiliano Maselli, che ha ricordato la costituzione di una cabina di regia di esperti e i tanti ringraziamenti ricevuti dalle famiglie per l’attivazione dei 26 centri regionali. Ha infine concluso la Garante per la tutela delle persone con disabilità della Regione Lazio, Anna Teresa Formisano, sottolineando la volontà di dare a tutti le stesse opportunità per sostenere chi da anni combatte contro una burocrazia estenuante, obiettivo verso cui il progetto TOBIA intende dare una spinta decisiva.