TERRAZZA DI PALAZZO VALENTINI INTITOLATA AL SEN. BRUNO ASTORRE

Dal profilo Facebook del comune di Canale Monterano
La terrazza di Palazzo Valentini è stata ufficialmente intitolata alla memoria di Bruno Astorre. Una cerimonia toccante alla presenza del Sindaco di Roma Gualtieri, del Ministro Lollobrigida, del Prefetto Giannini e di tantissimi amministratori locali.
Un riconoscimento straordinario nato da una decisione unanime del Consiglio metropolitano, che testimonia la stima trasversale per un uomo che ha vissuto la politica come ascolto e servizio per il territorio.
All’evento ha preso parte anche il Comune di Canale Monterano, rappresentato dall’Assessore Andrea Magagnini, per testimoniare l’affetto e la vicinanza della nostra Comunità al ricordo di Bruno.