CITTA’ DEI 15 MINUTI, TORQUATI (MUN.XV): “SU PROGETTO PER LABARO, OPPOSIZIONE GIA’ IN CAMPAGNA ELETTORALE CON FALSE RICOSTRUZIONI”

Comunicato stampa

“Siamo esterrefatti dalle dichiarazioni dei Consiglieri di opposizione, che a margine del Consiglio Straordinario sul progetto “Labaro città dei 15 minuti”, hanno parlato di “un’evidente marcia indietro” sui lavori previsti in via Monti della Valchetta.

Ormai è chiaro che la campagna elettorale stia entrando nel vivo e che l’opposizione la stia facendo come meglio può, ovvero abbandonandosi a ricostruzioni senza alcun nesso logico. Mi dispiace che dopo aver passato cinque anni senza avanzare proposte, l’opposizione si ritrovi oggi in una confusione totale, criticando qualsiasi iniziativa della maggioranza e senza proporre soluzioni reali. È paradossale che l’unica azione messa in campo in questo periodo sia quella di richiedere Consigli Straordinari su temi che potrebbero essere affrontati attraverso la convocazione di Commissioni municipali, dove peraltro non riescono neanche a trovare una linea comune.

Nel merito invece del progetto di “Labaro città dei 15 minuti”, al netto delle ricostruzioni fantasiose, credo a questo punto sia opportuno fare delle precisazioni.

Dall’avvio del progetto nel 2023 a oggi, c’è sempre stato un confronto diretto con la cittadinanza attraverso incontri pubblici e momenti di ascolto. In ogni occasione l’obiettivo è stato quello di andare incontro alle esigenze e alle preoccupazioni dei cittadini, a tal punto che nel giugno 2025 è stato prodotto dal Dipartimento Mobilità un approfondimento sullo studio di mobilità in riferimento al progetto. Successivamente, proprio perché i dubbi non erano stati chiariti neanche dopo questi accertamenti, per testare il progetto abbiamo proposto una sperimentazione per la chiusura della strada. La situazione è molto più semplice di come viene raccontata: per proseguire nel costante confronto con il quartiere crediamo sia necessario non avviare i lavori a breve. Nessuna marcia indietro, semplicemente confronto.

Nel frattempo, spero vivamente che i consiglieri di opposizione possano essere meno ossessionati dal pensiero di chi vincerà le elezioni e più attenti alle reali esigenze della cittadinanza. Crediamo infatti che fare politica non significhi vincere le elezioni, ma lavorare, realizzare i progetti e ascoltare i cittadini. Proprio per questo comprendo le reali difficoltà dell’opposizione.”

Così in una nota il Presidente del Municipio XV, Daniele Torquati