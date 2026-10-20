RICORDI A COLORI”: A ROMA LA PRESENTAZIONE DELL’ASSOCIAZIONE CULTURALE DEDICATA ALL’ARTISTA GIANNI TESTA

Comunicato stampa

Si è svolta lunedì 19 ottobre a Romak presso il ristorante Da Giggetto al Portico d’Ottavia, la serata “Ricordi a Colori”, un importante appuntamento dedicato all’arte, alla memoria e alla figura dell’artista Gianni Testa.

Nel corso dell’evento è stata presentata ufficialmente la nuova Associazione Culturale “Gianni Testa – Arte, Cavalli e Passione”, presieduta da Chiara Testa.

L’associazione nasce con l’obiettivo di mantenere vivo il ricordo di Gianni Testa e di valorizzarne il patrimonio artistico e umano. Attraverso mostre, incontri, eventi culturali e iniziative dedicate all’arte e al mondo dei cavalli, l’associazione intende promuovere la cultura, la bellezza e la passione, creando nuove occasioni di confronto e condivisione.

Particolare attenzione sarà inoltre rivolta alla tutela, alla formazione e alla crescita dei giovani artisti, affinché possano trovare spazi di espressione, confronto e valorizzazione del proprio talento.

“Con questa associazione desideriamo custodire e tramandare l’eredità artistica e umana di mio padre, trasformando il suo ricordo in un progetto vivo, capace di sostenere la cultura, l’arte e le nuove generazioni di artisti”, ha dichiarato la presidente Chiara Testa, figlia del noto pittore.

La serata ha visto la partecipazione di numerosi amici, collezionisti e personalità del mondo della cultura e dello spettacolo che, attraverso racconti, testimonianze e interventi, hanno contribuito a rendere viva la memoria di Gianni Testa. Tra i presenti il consigliere comunale di Roma Capitale, Giorgio Trabucco, il critico d’arte Claudio Strinati, l’amico e socio fondatore Giancarlo Iacomini, il critico e amico Vittorio Esposito, l’attore e amico Fabio Bussotti, la scrittrice Livia Mombelli Garonne, l’amico e socio fondatore Massimo Ferrari, il gallerista Remo Pannacchia, l’attrice e amica Mariancle Torres, l’esperto del Terzo Settore Nicola Petruzzi, il critico e giornalista Marino Collacciani, l’attrice e amica Isabel Russinova, la critica d’arte Nicoletta Rossotti, l’amico d’infanzia Tony Amodeo, il critico d’arte Tony Bonavita e Giorgio Tangorra. La presentazione è stata moderata da Giuseppe Scatolini, che ha accompagnato e sostenuto Chiara Testa nell’organizzazione dell’evento. Alla serata era presente anche una delegazione di Assofanteria Roma Capitale, collezionisti e i soci fondatori dell’associazione.