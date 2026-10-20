HomeEventi

RICORDI A COLORI”: A ROMA LA PRESENTAZIONE DELL’ASSOCIAZIONE CULTURALE DEDICATA ALL’ARTISTA GIANNI TESTA

0
79

Comunicato stampa

Si è svolta lunedì 19 ottobre a Romak presso il ristorante Da Giggetto al Portico d’Ottavia, la serata “Ricordi a Colori”, un importante appuntamento dedicato all’arte, alla memoria e alla figura dell’artista Gianni Testa.

Nel corso dell’evento è stata presentata ufficialmente la nuova Associazione Culturale “Gianni Testa – Arte, Cavalli e Passione”, presieduta da Chiara Testa.

L’associazione nasce con l’obiettivo di mantenere vivo il ricordo di Gianni Testa e di valorizzarne il patrimonio artistico e umano. Attraverso mostre, incontri, eventi culturali e iniziative dedicate all’arte e al mondo dei cavalli, l’associazione intende promuovere la cultura, la bellezza e la passione, creando nuove occasioni di confronto e condivisione.

Particolare attenzione sarà inoltre rivolta alla tutela, alla formazione e alla crescita dei giovani artisti, affinché possano trovare spazi di espressione, confronto e valorizzazione del proprio talento.

“Con questa associazione desideriamo custodire e tramandare l’eredità artistica e umana di mio padre, trasformando il suo ricordo in un progetto vivo, capace di sostenere la cultura, l’arte e le nuove generazioni di artisti”, ha dichiarato la presidente Chiara Testa, figlia del noto pittore.

La serata ha visto la partecipazione di numerosi amici, collezionisti e personalità del mondo della cultura e dello spettacolo che, attraverso racconti, testimonianze e interventi, hanno contribuito a rendere viva la memoria di Gianni Testa. Tra i presenti il consigliere comunale di Roma Capitale, Giorgio Trabucco, il critico d’arte Claudio Strinati, l’amico e socio fondatore Giancarlo Iacomini, il critico e amico Vittorio Esposito, l’attore e amico Fabio Bussotti, la scrittrice Livia Mombelli Garonne, l’amico e socio fondatore Massimo Ferrari, il gallerista Remo Pannacchia, l’attrice e amica Mariancle Torres, l’esperto del Terzo Settore Nicola Petruzzi, il critico e giornalista Marino Collacciani, l’attrice e amica Isabel Russinova, la critica d’arte Nicoletta Rossotti, l’amico d’infanzia Tony Amodeo, il critico d’arte Tony Bonavita e Giorgio Tangorra. La presentazione è stata moderata da Giuseppe Scatolini, che ha accompagnato e sostenuto Chiara Testa nell’organizzazione dell’evento. Alla serata era presente anche una delegazione di Assofanteria Roma Capitale, collezionisti e i soci fondatori dell’associazione.

Articolo precedente
SCONTRI MILANO: SONDAGGIO ONLY NUMBERS A FILOROSSO (RAI 3): IL 66% DEGLI ITALIANI CHIEDE PIÙ MISURE PER L’ORDINE PUBBLICO, IL 56% CONDANNA LE VIOLENZE
Articolo successivo
CITTA’ DEI 15 MINUTI, TORQUATI (MUN.XV): “SU PROGETTO PER LABARO, OPPOSIZIONE GIA’ IN CAMPAGNA ELETTORALE CON FALSE RICOSTRUZIONI”

Ultimi articoli

Primo piano

TERRAZZA DI PALAZZO VALENTINI INTITOLATA AL SEN. BRUNO ASTORRE

Politica

CITTA’ DEI 15 MINUTI, TORQUATI (MUN.XV): “SU PROGETTO PER LABARO, OPPOSIZIONE GIA’ IN CAMPAGNA ELETTORALE CON FALSE RICOSTRUZIONI”

Primo piano

SCONTRI MILANO: SONDAGGIO ONLY NUMBERS A FILOROSSO (RAI 3): IL 66% DEGLI ITALIANI CHIEDE PIÙ MISURE PER L’ORDINE PUBBLICO, IL 56% CONDANNA LE VIOLENZE

Territorio

LADISPOLI, VIA BUDAPEST: NUOVA RETE IDRICA E RIFACIMENTO STRADALE A CARICO DI ACEA

Politica

Ladispoli, Margherita Frappa nominata vicesindaco dal sindaco Alessandro Grando

Carica altri