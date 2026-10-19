LETTERATURA: PREMIO MONTEFIORE 2026 A PAOLO CAVALLONE, ANTONELLO BREGGIA E JACQUELINE MONICA MAGI

Il compositore Paolo Cavallone, la magistrata e giurata del Premio Campiello Jacqueline Monica Magi e lo scrittore Antonello Breggia sono stati i principali protagonisti della 16ª edizione del Premio Letterario Internazionale Montefiore. La manifestazione, promossa dall’associazione culturale Pegasus, si è svolta sabato 17 ottobre al Teatro Malatesta di Montefiore Conca (Rimini) alla presenza del Sindaco Filippo Sica.

Particolarmente significativo il riconoscimento conferito al Maestro Paolo Cavallone, al quale è stato assegnato il Premio alla Carriera per la Musica per il prestigioso percorso artistico e culturale che lo ha imposto sulla scena internazionale. Compositore di fama mondiale, Cavallone è oggi docente di Composizione al Conservatorio “Benedetto Marcello” di Venezia. Negli ultimi anni ha ottenuto importanti consensi grazie alla pubblicazione del volume poetico “Suoni ulteriori” (Santelli), che approfondisce il dialogo tra parola e musica, e per il successo della sua opera teatrale “Il D’Annunzio Segreto”, un’opera teatrale in versi, raffinata produzione che fonde poesia, musica e danza restituendo una visione inedita e profondamente lirica del Vate, svincolandolo da etichette ideologiche che ne hanno compromesso la ricezione critica. La motivazione del premio sottolinea il mirabile connubio tra musica e poesia che caratterizza l’intera produzione del maestro abruzzese, capace di trasformare il suono in parola e la parola in esperienza musicale, in una sintesi artistica di rara intensità. Un riconoscimento che premia non soltanto la carriera, ma anche l’attualità e la vitalità di una ricerca creativa che continua a generare opere apprezzate dal pubblico e dalla critica. Il Maestro si è poi esibito al pianoforte eseguendo il suo suggestivo “Il Tango di Gabriel”.

Grande attenzione anche per il vincitore assoluto dell’edizione 2026, Antonello Breggia, che si è aggiudicato la palma del successo con il bestseller “L’effimera gloria di un numero uno”, pubblicato da Baldini & Castoldi, affermandosi come una delle voci più autorevoli della narrativa contemporanea. Tra i premiati di maggior prestigio figura inoltre Jacqueline Monica Magi, magistrata e componente della giuria del celebre Premio Campiello, alla quale è stato conferito il Premio Speciale “Arti Letterarie” per il suo costante contributo alla promozione della cultura e della letteratura.

Nel corso della manifestazione sono stati assegnati numerosi altri riconoscimenti ad autori provenienti dall’Italia e dall’estero. Tra questi spicca la scrittrice australiana Maxine Layton, giunta da Esperance, che ha ricevuto il Premio della Critica per l’opera “Sholly Knot”, pubblicata da Eurobook e già apprezzata a livello internazionale.

L’edizione 2026 del Premio Montefiore ha confermato ancora una volta il proprio ruolo tra le più importanti rassegne letterarie popolari italiane. Oltre 1.700 autori, provenienti da diversi Paesi del mondo e pubblicati da case editrici di primo piano quali Baldini & Castoldi, Sperling & Kupfer, Feltrinelli ed Erickson, hanno partecipato al concorso, testimoniandone il crescente prestigio.

Determinante, ancora una volta, il lavoro dell’Associazione Culturale Pegasus di Cattolica, organizzatrice dell’evento con il patrocinio del Comune di Montefiore Conca. Sotto la guida del patron Roberto Sarra, Pegasus continua a distinguersi per l’impegno nella valorizzazione della cultura, della letteratura e dei nuovi talenti, offrendo uno spazio di incontro tra autori affermati ed emergenti e contribuendo alla diffusione della creatività in ambito nazionale e internazionale.