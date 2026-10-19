A Cerveteri “Note per la Ricerca”, un pomeriggio di musica, arte e solidarietà per raccogliere fondi a sostegno di Aism

Comunicato stampa

*Sabato 24 ottobre* alle *ore 18:30* in *Sala Ruspoli* a *Cerveteri* c’è un appuntamento speciale : torna *”Note per la Ricerca”*, un pomeriggio di *musica*, *arte* e *solidarietà*, per raccogliere fondi a *sostegno di Aism – Associazione Italiana Sclerosi Multipla*.

Ad esibirsi il *”Mezzo Forte Clarinet Quartet – TRIO EDITION”*, bravissimi musicisti del nostro territorio che ci condurranno in un *lungo viaggio di note*, passando dai brani dei *Beatles*, i *Queen*, *Michael Jackson*, alle *colonne sonore* del *grande cinema* mondiale fino alle più famose melodie del *tango argentino*

A *portarci fortuna* un’esposizione artistica di *Luisana Leone “Lulù”*

*Ingresso gratuito* con *offerta libera* a sostegno delle *attività di Ricerca Scientifica di Aism*

Un’iniziativa che insieme alla mia mamma *Adele Prosperi* (storica volontaria Aism anche lei!) ho fortemente voluto: sarà un bel *momento di musica* e *solidarietà*.