LADISPOLI CELEBRA LA FESTA DELLA SCUOLA: GIOVANI, CREATIVITÀ E SPORT PROTAGONISTI

Dal profilo Facebook del comune di Ladispoli
Lunedì 19 ottobre Ladispoli celebrerà la Festa della Scuola, istituita dall’Amministrazione comunale lo scorso anno in occasione del centenario della scuola e destinata a diventare un appuntamento annuale dedicato al mondo dell’istruzione.
La giornata sarà un’occasione di festa e di riflessione sul ruolo della scuola nella crescita culturale e sociale della comunità, grazie alla partecipazione di istituti scolastici, studenti, famiglie, associazioni e società sportive del territorio.
PROGRAMMA
• Mattina – Sport diffuso
Attività sportive nei diversi istituti scolastici, con la collaborazione delle associazioni e delle società sportive locali.
• Concorso di arte e poesia
Gli studenti presenteranno i lavori realizzati durante il percorso dedicato alla creatività.
• Ore 16:30 – Arrivo delle scuole e degli studenti in Piazza Rossellini
Le scuole e gli studenti raggiungeranno Piazza Rossellini, dove saranno allestiti gli stand degli istituti scolastici. .
• Ore 17:00 – Saluti istituzionali
A seguire, performance degli istituti scolastici, esibizioni musicali e artistiche e altri momenti di condivisione.
• Premiazioni e riconoscimenti
Al termine delle esibizioni si svolgeranno le premiazioni dei concorsi. Saranno inoltre consegnati riconoscimenti a tutte le classi e a tutti i singoli studenti che hanno partecipato alle diverse attività della giornata, nonché alle realtà che hanno contribuito alla realizzazione dell’iniziativa.
«La Festa della Scuola vuole celebrare una delle istituzioni più importanti della nostra società. Ringrazio i dirigenti scolastici, i docenti, gli studenti, le famiglie e tutte le associazioni che hanno contribuito alla realizzazione di questa giornata. Una città che celebra la propria scuola sceglie di investire nel proprio futuro».
L’Amministrazione comunale invita tutta la cittadinanza a partecipare.
Margherita Frappa
Assessore alla Cultura e alla Pubblica Istruzione
Comune di Ladispoli