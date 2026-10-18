Ladispoli, inaugurata la D.P.M. Rent in via Suor Maria Teresa Spinelli. Presente l’assessore al Commercio Daniela Marongiu

Dal profilo Facebook del comune di Ladispoli
Nuova attività imprenditoriale a Ladispoli. Giovedì 15 ottobre 2026, in via Suor Maria Teresa Spinelli n. 6, si è svolta l’inaugurazione della sede operativa della D.P.M. Rent, alla presenza dell’assessore al Commercio del Comune di Ladispoli, Daniela Marongiu, che ha voluto partecipare a questo momento significativo per la realtà commerciale cittadina.
La presenza dell’assessore testimonia l’attenzione dell’Amministrazione comunale verso le nuove iniziative imprenditoriali che scelgono Ladispoli per avviare e sviluppare la propria attività.
L’apertura di nuove realtà rappresenta infatti un’opportunità per il territorio, contribuendo a rafforzare il tessuto economico locale e a valorizzare chi investe sul futuro della città.
«Ogni nuova attività che apre a Ladispoli è un segnale positivo per il nostro territorio. Dietro ogni iniziativa imprenditoriale ci sono idee, impegno, investimenti e la volontà di costruire qualcosa di importante. Come Amministrazione siamo vicini a chi sceglie di fare impresa nella nostra città».
L’assessore Marongiu ha inoltre sottolineato l’importanza di continuare a sostenere il commercio e l’imprenditoria locale:
«Il nostro obiettivo è creare condizioni sempre più favorevoli per chi vuole investire, lavorare e crescere a Ladispoli. Le attività economiche sono una componente fondamentale della vita cittadina e meritano attenzione, ascolto e collaborazione. A D.P.M. Rent rivolgo i miei migliori auguri di buon lavoro e di grandi soddisfazioni per il futuro».