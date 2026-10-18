A TREVIGNANO, LABORATORI IN BIBLIOTECA

Dal profilo Facebook del comune di Trevignano
Tornano i laboratori in biblioteca a cura di Elisabetta Mitrovic, illustratrice naturalistica, con due date dedicate ad un 𝒑𝒊𝒄𝒄𝒐𝒍𝒐 𝒄𝒐𝒓𝒔𝒐 𝒅𝒊 𝒅𝒊𝒔𝒆𝒈𝒏𝒐 𝒏𝒂𝒕𝒖𝒓𝒂𝒍𝒊𝒔𝒕𝒊𝒄𝒐.
Avere esperienze in natura per adulti e bambini oggi è sempre più difficile. Imparare a costruire un diario di natura è un’ottima occasione per scoprire le aree naturali che si trovano nel proprio territorio e recuperare un contatto diretto con la natura.
Un corso per conoscere il movimento dell’arte naturalistica internazionale ma anche pratico per sperimentare diverse tecniche artistiche, praticabili anche da mani inesperte, per portarsi a casa un po ‘ di natura, lasciandola dov’è.
L’arte del disegno come linguaggio per la narrazione di un territorio e pratica da proporre ad adulti e bimbi, come strumento per osservare, collezionare e documentare, ma soprattutto per entrare in relazione con la natura.
24 e 31 ottobre, dalle ore 10:00 alle 12:00
𝗮𝘁𝘁𝗶𝘃𝗶𝘁𝗮̀ 𝗴𝗿𝗮𝘁𝘂𝗶𝘁𝗮 – iscrizioni 𝗳𝗶𝗻𝗼 𝗮 𝗲𝘀𝗮𝘂𝗿𝗶𝗺𝗲𝗻𝘁𝗼 𝗽𝗼𝘀𝘁𝗶
info e 𝗽𝗿𝗲𝗻𝗼𝘁𝗮𝘇𝗶𝗼𝗻𝗶: biblioteca@comune.trevignanoromano.rm.it