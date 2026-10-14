“Rosso Corsa – Il Mito della Velocità” 2026 al MUSAM di Vigna di Valle

Comunicato stampa

Dal 23 ottobre al 15 novembre si terrà la seconda edizione dell’iniziativa che celebra la velocità in Aeronautica Militare, con

un particolare percorso espositivo del MUSAM, a raccontare record, mezzi e protagonisti di questo particolare segmento,

dagli albori della Forza Armata ad oggi.

L’evento è rivolto ad appassionati di storia e cultura militare aeronautica, riferendosi sia al personale militare che al mondo

civile, dell’industria aeronautica e settori dell’indotto; il target si amplia grazie alla rinnovata collaborazione con il Museo

Ferrari di Maranello, consentendo di attrarre appassionati del mondo dello sport, delle competizioni motoristiche in

particolare o appassionati di auto.

La manifestazione si svolgerà presso il Museo Storico dell’Aeronautica Militare di Vigna di Valle (sulle sponde del lago di

Bracciano a pochi chilometri da Roma) e prevede una serie di iniziative:

23/10/2026 09.30 Presentazione della manifestazione

10.00 Inaugurazione

10.00 – 11.00 Breve visita guidata

11.00 – 13.00 Laboratori a cura del Museo Ferrari (presso il Magazzino 22 – ingresso gratuito)

Laboratori a cura del Museo Strorico AM (presso il Magazzino 22 – ingresso gratuito)

31/10-01/11/2026 “Dalla carta allo spazio” – 2^ Edizione mostra di aeromodellismo statico

Il focus museale (di cui al punto 1) si sviluppa sui seguenti cimeli:

1) il Pallone di Garnerin (Atrio Museo)

2) Caschi piloti (AM, F1 e Sport) (Atrio Museo)

3) il Barchino idroplano di Crocco e Ricaldoni (Hangar Troster)

4) Francesco Baracca e il legame con la Ferrari (Hangar Troster)

5) Idrocorsa e Coppa Schneider (Hangar Velo)

6) Ferrari F2003-GA (Hangar Velo)

7) Campini Caproni (Hangar Velo)

8) Bob a 2 utilizzato da atleti AM (Hangar Badoni)

9) Siai S.79 Sparviero (Squadriglia “Sorci Verdi”) (Hangar Badoni)

10) Aerfer “Sagittario” (Hangar Skema)

11) F-104 Starfighter (Hangar Skema)

12) De Havilland “Vampire” (Hangar Skema)

13) Eurofighter F2000 “Typhoon” (Hangar 100)

14) Tute piloti (AM, F1 e Sport) (Ipogeo)

Factsheet per stampa

II Museo Storico dell’Aeronautica Militare – MUSAM è una delle articolazioni di competenza del

Comando Aeroporto di Vigna di Valle – Centro Storiografico e Sportivo dell’Aeronautica Militare).

Sorge sull’antico idroscalo di Vigna di Valle, ubicato sulla sponda sud del lago di Bracciano, dove

nel 1904, per volontà del Maggiore del Genio Mario Maurizio Moris, padre riconosciuto

dell’aviazione italiana, fu impiantato il primo Cantiere Sperimentale Aeronautico. A Vigna di Valle

volò nel 1908 il primo dirigibile militare italiano, l’N.1, opera degli ingegneri Gaetano Arturo Crocco

e Ottavio Ricaldoni. Successivamente, e fino al 1945, Centro

Sperimentale per gli idrovolanti e per l’armamento navale, fu anche sede dell’88° Gruppo Caccia

Marittima e nel dopoguerra del Comando del Soccorso Aereo con l’84° Gruppo Idrovolanti. Tra gli

anni ’60 e ’90 fu anche sede del Centro di Selezione del personale A.M. Nel rispetto della sua storia,

Vigna di Valle fu scelto quale ente per tramandare ai posteri i valori, la storia e le tradizioni

aeronautiche. Negli anni ’70 divenne inizialmente Centro di raccolta di Velivoli Storici, primo

embrione del Museo Storico

dell’Aeronautica Militare, inaugurato nel 1977 dal Presidente della Repubblica Giovanni Leone. Il

Museo Storico è un ente promotore di cultura aeronautica. Attraverso molteplici iniziative ha il

compito di conservare il patrimonio storico aeronautico e metterlo a disposizione della collettività,

oltre a mantenere vivo il ricordo di quanti ci hanno preceduto. Nel 2023, dopo una fase di profonda

ristrutturazione, il MUSAM, questo l’acronimo scelto come brand identity, è stato riaperto al

pubblico in occasione delle celebrazioni del Centenario di Forza Armata. La sua suggestiva

posizione, immersa in un contesto naturalistico incontaminato all’interno del Parco Regionale di

Bracciano e Martignano, fanno del MUSAM un luogo ideale per l’organizzazione di visite, eventi,

workshop, shooting foto e video.

Per informazioni e prenotazioni visite: 06.99.88.75.19

Per organizzazione eventi: 06.99.88.75.10

Per donazioni: 06.99.88.75.10-00

aeromuseo.esp@aeronautica.difesa.it

MUSEO STORICO AERONAUTICA MILITARE

AEROPORTO LUIGI BOURLOT

Via Circumlacuale, 61 – 00062 Bracciano (RM) – IT

www.aeronautica.difesa.it/home/storia-e-tradizione-/museo-storico/