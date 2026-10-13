TOMBA DI NERONE, TORQUATI (MUN.XV): “PRINT VI MIGLIO, APPROVATO DOCUMENTO SU PROGETTO. PRIORITA’ A VIABILITA’, VERDE E SERVIZI PUBBLICI”

Comunicato stampa

“È stata approvata dal Consiglio del Municipio Roma XV la proposta di risoluzione relativa al Programma Integrato di iniziativa privata “VI Miglio”, che interessa parte del quartiere Tomba di Nerone. Il documento esprime parere favorevole alla nuova proposta urbanistica privata indicando precise priorità a tutela dell’interesse pubblico e delle esigenze del quartiere.

Un percorso avviato nel 2012, che ha visto un primo parere negativo nel 2022 dalla Conferenza dei Servizi a causa delle criticità rilevate dal Municipio relative alla fattibilità della rotatoria tra via Cerreto Laziale e via Santi Cosma e Damiano e alla compatibilità del progetto con la futura stazione della Metro C di Tomba di Nerone. A marzo 2026 la società ha presentato un nuovo progetto in variante al PRG, sottoposto a nuova Conferenza dei Servizi per cui la Direzione Tecnica municipale ha espresso parere favorevole a seguito degli approfondimenti e delle modifiche apportate.

Il progetto prevede il collegamento viario tra via al Sesto Miglio, via Cerreto Laziale e via Santi Cosma e Damiano, due piazze e relativi parcheggi adiacenti alla scuola di Via Sesto Miglio, un percorso pedonale protetto e un parco attrezzato. Il Municipio ha chiesto inoltre l’apertura definitiva di via Cerreto Laziale, la tutela delle aree destinate alla piazza e al parcheggio pubblico a servizio della scuola e del teatro, escludendo nuove edificazioni private. Tra le richieste del Municipio anche la manutenzione del verde, la predisposizione di una possibile Comunità energetica di quartiere e spazi dedicati alla raccolta dei rifiuti. Il documento richiede inoltre un approfondimento sulla possibilità di un futuro collegamento carrabile con via Vejano.

Con il voto dell’aula al documento, definiamo le priorità del Municipio per la riqualificazione di Tomba di Nerone che unisca sviluppo urbanistico, opere pubbliche e servizi per la cittadinanza, chiedendo la priorità su viabilità, verde e servizi pubblici. Per coinvolgere la cittadinanza sul percorso di riqualificazione previsto dal PRINT VI MIGLIO, sarà presto organizzato un incontro pubblico. Ringrazio i Consiglieri di Maggioranza per il grande lavoro svolto in questi cinque anni.”

Così in una nota il Presidente del Municipio XV, Daniele Torquati