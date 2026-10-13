MUNICIPIO XV, TORQUATI: “TEATRO SESTO MIGLIO, ALLA SUA RIAPERTURA PROPONIAMO DIVENTI “PICCOLO TEATRO PROIETTI”. VOTO UNANIME IN CONSIGLIO PER INTITOLAZIONE”

Comunicato stampa

«Ringrazio il Consiglio municipale che, con voto unanime, ha approvato il documento presentato dalla Presidente della Commissione Cultura, Laura Gigli, per proporre che il teatro municipale di via al Sesto Miglio alla sua riapertura diventi il “Piccolo Teatro Proietti”.

Riconsegnato a Roma Capitale nell’aprile 2026, questa estate l’amministrazione municipale ha preso in consegna il teatro, con la responsabilità di restituire alla cittadinanza un bene vuoto e in disuso ormai da tempo. Un’iniziativa che, come anche chiarito oggi in Consiglio dalla Consigliera Gigli “Non vuole in nessun modo interferire con eventuali percorsi di intitolazione di più ampia portata intrapresi da Roma Capitale ma che nasce dalla volontà di rendere omaggio a uno dei più grandi interpreti del teatro italiano e romano, profondamente legato al territorio della Cassia dove ha vissuto gli ultimi anni della sua vita”.

Un omaggio al grande maestro per cui le figlie, Carlotta e Susanna Proietti hanno dichiarato di aver accolto – “Con grande piacere la notizia che un teatro di quartiere verrà intitolato a nostro padre: una realtà capace di avvicinare le persone al teatro e di diventare un punto di riferimento vivo e condiviso, che ciascuno possa sentire come proprio. Era proprio questo uno degli obiettivi a lui più cari: rendere il teatro un luogo aperto, accessibile e parte integrante della vita della comunità”.

Una dedica che riconosce il valore della sua straordinaria carriera e che rafforza il ruolo della cultura come spazio di incontro, partecipazione e crescita per tutta la nostra comunità, con un occhio rivolto soprattutto alle nuove generazioni, così tanto amate da Proietti.

Ringrazio la Presidente della Commissione Cultura, Laura Gigli, firmataria della proposta di risoluzione, per la sensibilità e la cura con la quale in questi anni ha seguito da vicino tutti i passaggi per la riacquisizione del Teatro e che ci hanno permesso oggi di arrivare a questa importante giornata.”

Così in una nota il Presidente del Municipio XV, Daniele Torquati.