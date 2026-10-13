CASA E DIRITTO ALLO STUDIO. TENDE UDU A MONTECITORIO. RETE STUDENTI LAZIO: «AL FIANCO DELL’UDU CONTRO IL CAROVITA. IL 17 OTTOBRE TUTTI IN PIAZZA»

Comunicato stampa

ROMA, 12 Ottobre 2026 – La Rete degli Studenti Medi del Lazio esprime pieno sostegno alla protesta dell’Unione degli Universitari che oggi è di fronte a Montecitorio in tenda per denunciare l’insostenibilità del carovita, della crisi abitativa e della privatizzazione del Diritto allo Studio.

«Dalle scuole alle università, le politiche di questo Governo continuano a colpire chi studia, rendendo l’istruzione un privilegio per pochi» dichiara Simone Montori, coordinatore regionale della Rete degli Studenti Medi del Lazio. «I costi della vita, dei libri di testo e dei trasporti stanno soffocando le famiglie ed escludono le persone dai percorsi formativi».

«Siamo al fianco dell’UDU, perché la battaglia per la casa e per la gratuità degli studi riguarda tutti» prosegue Montori. «Servono investimenti strutturali per gli alloggi pubblici, la copertura totale delle borse di studio e un welfare studentesco reale»

Il sindacato studentesco rilancia la mobilitazione della via maestra del 17 ottobre a Piazza della Repubblica a Roma.

«Non rimarremo a guardare mentre viene smantellato il nostro futuro: il 17 ottobre saremo in piazza per pretendere risposte e per riprenderci i nostri diritti» conclude Montori