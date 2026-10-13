MUNICIPIO XV: “PER LAVORI ACEA, 17 E 18 OTTOBRE POSSIBILI INTERRUZIONI FLUSSO IDRICO A SAN GODENZO E DUE PONTI”

Comunicato stampa

Come rettificato da Acea Ato2, per consentire lo svolgimento di interventi di manutenzione straordinaria volti a migliorare l’efficienza del servizio idrico, dalle ore 16.00 del 17 ottobre 2026 alle ore 15.50 del 18 ottobre 2026 – e non dalle ore 8.00 alle ore 23.00 del 17 ottobre come precedentemente comunicato – potrebbero verificarsi mancanze d’acqua o abbassamenti di pressione del flusso idrico tra via Due Ponti tra il civico 219 e via della Crescenza, via Figline val D’Arno, via Vito Sinisi, via Enrico Theodoli, via Bruno Bruni, via Francesco Pericoli, via Carlo Pirzio Biroli, via Raffaele Stasi, via Signa, via San Godenzo da via Signa a via Santa Giovanna Elisabetta e vie limitrofe

Potranno essere interessate dalla sospensione del servizio anche zone limitrofe a quelle indicate. Per limitare i disagi alla cittadinanza è stato predisposto un servizio di rifornimento tramite autobotte in via Vito Sinisi angolo via Due Ponti e in via dei Due Ponti 219.

Per i casi di effettiva e improrogabile necessità potrà essere richiesto un servizio straordinario di rifornimento con autobotti al numero verde 800.130.335. Per ogni informazione è possibile contattare il numero verde 800.130.335 e visitare il sito internet www.gruppo.acea.it .”

Così in una nota la Presidenza del Municipio XV.