HomeEventi Masterplan lago di Bracciano: venerdì 16 ottobre conferenza di presentazione e firma del protocollo 12/10/2026 0 116 E-mailXWhatsAppFacebookPinterestLinkedinReddItTumblrTelegramViberStampa Riceviamo e pubblichiamo TagsBraccianoconferenzafirma protocollolagomasterplansindaci Condividere E-mailXWhatsAppFacebookPinterestLinkedinReddItTumblrTelegramViberStampa Articolo precedenteElena Bibolotti presenta “Il corpo invaso” ad Anguillara Sabazia: il corpo come primo luogo per ritornare a sé stessi Ultimi articoli Eventi Elena Bibolotti presenta “Il corpo invaso” ad Anguillara Sabazia: il corpo come primo luogo per ritornare a sé stessi Società Al turismo lento servono risposte veloci Primo piano SANITÀ, IMMIGRAZIONE E CRONACA AL CENTRO DI FILOROSSO Società SIMONETTA GIORDANI (ASSOCIAZIONE CIVITA)”Per Civita e Bolsena la sfida adesso è costruire un’eredità duratura, fatta di opere permanenti, spazi rigenerati, percorsi nel paesaggio e... Società POLIZIA LOCALE. DE SANTIS (AZIONE): “PIU’ AGENTI E STRUMENTI PER GARANTIRE SICUREZZA TERRITORIO” Carica altri