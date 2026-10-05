HomeCultura “La cura e l’Algoritmo” il libro di Carlo Calenda presentato in Campidoglio 05/10/2026 0 88 E-mailXWhatsAppFacebookPinterestLinkedinReddItTumblrTelegramViberStampa Comunicato stampa TagsCALENDAcampidogliocuralibroprsesentazione Condividere E-mailXWhatsAppFacebookPinterestLinkedinReddItTumblrTelegramViberStampa Articolo precedenteLiberi sulla Carta, a Borghetto San Carlo la cultura gratuita conquista il pubblico Ultimi articoli Cultura Liberi sulla Carta, a Borghetto San Carlo la cultura gratuita conquista il pubblico Società Università. Ricomincia la sfida del semestre filtro Cultura Quarant’anni di Vecchiarelli Editore: una storia di famiglia, cultura e territorio Società Il Centro Civico di Bracciano Nuova porterà il nome di Don Lorenzo Milani Società A settembre Roma riparte e l’impegno continua Carica altri