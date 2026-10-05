HomeCultura

“La cura e l’Algoritmo” il libro di Carlo Calenda presentato in Campidoglio

0
88

Comunicato stampa

 

Articolo precedente
Liberi sulla Carta, a Borghetto San Carlo la cultura gratuita conquista il pubblico

Ultimi articoli

Cultura

Liberi sulla Carta, a Borghetto San Carlo la cultura gratuita conquista il pubblico

Società

Università. Ricomincia la sfida del semestre filtro

Cultura

Quarant’anni di Vecchiarelli Editore: una storia di famiglia, cultura e territorio

Società

Il Centro Civico di Bracciano Nuova porterà il nome di Don Lorenzo Milani

Società

A settembre Roma riparte e l’impegno continua

Carica altri