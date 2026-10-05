Edificio ex scuola Maestre Pie Venerini di Anguillara: i ricordi di ieri, le possibilità di domani

Quando sono apparse online le immagini dell’edificio delle Maestre Pie Venerini in Piazza della Collegiata, molti anguillarini hanno riconosciuto qualcosa di più di un palazzo in vendita. Nei commenti sono tornati i ricordi dell’asilo, della scuola, delle suore e dei compagni di un tempo. È la testimonianza di quanto questo luogo appartenga ancora alla memoria del paese.

Affacciato sul Lago di Bracciano, nel cuore del centro storico, il complesso ha un valore che va oltre la sua superficie. È stato un luogo di educazione e di incontro. Per questo, qualunque nuova destinazione dovrebbe nascere dal rispetto della sua identità e del significato che conserva per le suore e per la comunità.

Per generazioni la Collegiata è stata un luogo di educazione e di incontro. Questa storia merita di essere custodita, così come merita rispetto il legame che le Maestre Pie Venerini hanno costruito con Anguillara. Ma un edificio vive anche attraverso ciò che può diventare: oggi la sfida è trovare una nuova funzione capace di conservarne l’identità e, allo stesso tempo, riportare persone e attività nel centro storico.

Le possibilità sono diverse. Si potrebbe pensare a una struttura ricettiva capace di accogliere visitatori interessati alla storia e al paesaggio di Anguillara; a spazi per iniziative culturali, incontri e formazione; oppure a un progetto che unisca ospitalità e attività aperte anche al territorio. Sono ipotesi da studiare, non destinazioni già decise.

Un progetto riuscito dovrebbe però porsi anche una domanda semplice: che cosa può restituire ad Anguillara? Recuperare un edificio così significativo può contribuire alla vitalità del centro storico, creare occasioni di lavoro e offrire ai visitatori un modo più profondo di conoscere il paese. Potrebbe inoltre conservare, attraverso testimonianze o spazi dedicati, la memoria dell’opera educativa delle Maestre Pie Venerini.

Il futuro dell’ex scuola non deve cancellare ciò che è stata. Può darle una nuova funzione, mantenendo vivo il legame con chi l’ha custodita e con le generazioni di anguillarini che la sentono ancora parte della propria storia.

Il suo recupero può diventare un’occasione per Anguillara: dare nuova vita a un edificio significativo, contribuire alla vitalità del centro storico e offrire un motivo in più per conoscere il paese. I commenti di chi lì è cresciuto ci ricordano quale responsabilità accompagna questa opportunità. Il futuro di quel luogo sarà tanto più prezioso quanto più saprà accogliere la sua storia.