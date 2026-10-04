Festa di fine estate allo Smeraldo Camping Village

Con la prima pioggia è iniziato il “ Count Down” il conto alla rovescia di una estate decisamente bollente, che ricorderemo negli anni a venire. Adesso si respira e si gode la bellezza del lago di Bracciano in tutte le sue spettacolari caratteristiche: acqua limpida, pesci di diverse specie, uccelli migratori che vanno e vengono, cigni con i piccoli già grandi e germani reali, che iniziano gli incontri di amore per scegliere il compagno di vita.

In questo clima idilliaco e gradevole sono giunti allo Smeraldo i ragazzi down del AIPD Roma, per trascorrere una settimana di vacanza lontani dalle famiglie.

Tra le giovani coppie si notano i primi segnali di un affetto genuino che ci ricorda la bellezza del film “ Come una vera coppia” girato tre anni fa allo Smeraldo con le immagini belle di un momento di vita propria per la prima volta in totale libertà.

Il film racconta questa esperienza eccezionale ed illustra il territorio di Trevignano Romano e le peculiarità di Anguillara e Bracciano.

Un sentito ringraziamento va al Comune di Trevignano Romano, al Consorzio lago di Bracciano e alla Ditta Schiaffini Bus per aver consentito ai ragazzi Down di vivere una esperienza emotivamente visibile effettuando la bella escursione sul lago di Bracciano.

Terminata la vacanza dei ragazzi down, ecco arrivare allo Smeraldo un nuovo gruppo di giovani, atleti della Lazio Rugby, per un weekend precampionato ormai alle porte.

Nel frattempo, i campeggiatori stanziali e gli amici fedeli dello Smeraldo, hanno festeggiato il 5 Settembre la festa di fine estate, una giornata speciale e nel pomeriggio, dedicato all’aperitivo e al tramonto su Trevignano, hanno avuto modo di apprezzare il sax di David Santiago De Cuba a cui hanno fatto seguito le melodiche canzoni napoletane, cantate da Guido e Friends.

Tante ed entusiasmanti sono state le serate in spiaggia svolte nei fine settimana e fra queste la più partecipata con successo di pubblico presente è stata quella con il cantante attore Clive Richie in compagnia del pianista e cantante Ilario Fusco.

Dunque la stagione estiva 2026 volge al termine e quindi è tempo di consuntivo. Possiamo affermare senza che ombra dui dubbio che i romani hanno fatto la parte del leone, soprattutto nei week end spinti dal gran caldo che ha caratterizzato l’intera stagione estiva.

Dobbiamo comunque sottolineare che la presenza turistica straniera è stata scarsa di numero e di tempo del soggiorno rispetto agli anni passati. Urge una azione promozionale di sistema che coinvolga i tre comuni presenti sul lago di Bracciano partecipando alle fiere turistiche piu importanti al livello Nazionale e Internazionale.

Sottolineiamo infine la nostra più viva soddisfazione per il risultato ottenuto dal Chiosco Smeraldo ancora una volta primo nelle recensioni scritte dai frequentatori vecchi e nuovi della nostra struttura.

Buon Autunno a tutti e arrivederci al 2027