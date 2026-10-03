Civitavecchia, incontro con gli artisti locali: partecipazione ampia e impegno a proseguire il confronto

Comunicato stampa

Si è svolto ieri, venerdì 2 ottobre, nell’aula consigliare Pucci del Comune di Civitavecchia, l’incontro tra l’Amministrazione e gli artisti locali promosso dagli Assessorati al Turismo e Lavoro e alla Cultura, Pubblica Istruzione. Presenti decine di rappresentanti di realtà artistiche e culturali locali, a conferma dell’interesse della comunità artistica cittadina per un percorso condiviso.

L’incontro, nato dopo la conclusione della rassegna estiva (Summer Festival 2026 e le iniziative alla Cittadella della Musica), è stato pensato come momento di confronto aperto, anche ai suggerimenti critici, per costruire insieme una sempre migliore immagine della città.

L’assessore al Turismo e Lavoro Pietro Alessi ha aperto la discussione sottolineando come i talenti locali possano rappresentare una spinta positiva non solo sul piano culturale, ma anche su quello economico e turistico. L’assessora alla Cultura Stefania Tinti ha concentrato il suo intervento sugli aspetti culturali, rivendicando il valore della stagione svolta alla Cittadella della Musica. Le conclusioni sono state affidate al Sindaco Marco Piendibene, che ha tratto una sintesi dei diversi contributi, apprezzato l’iniziativa e garantito la continuità del confronto.

Nel corso del dibattito i giovani presenti hanno rivendicato spazi e maggiori occasioni di interlocuzione con l’Amministrazione.

L’Amministrazione si è impegnata a proseguire il rapporto con gli artisti, a promuovere nuovi momenti di incontro e a favorire la condivisione delle scelte, per costruire insieme un futuro di valorizzazione delle eccellenze locali.