Autunno energetico: nei piccoli comuni una stagione che mette alla prova famiglie e territori

L’estate più soffocante degli ultimi anni sembra allentare la presa. L’autunno non segue i nostri desideri, ma le regole della geografia astronomica. L’emergenza climatica, provocata dall’incapacità dell’essere umano di leggere i segnali e agire, finisce sempre per incontrare i limiti della fisica, e tornerà la stagione delle piogge e, soprattutto nei piccoli centri, l’arrivo sarà un banco di prova energetico. Dall’energia necessaria a sopportare il caldo estremo si andrà verso un fabbisogno più pesante, quello richiesto per affrontare i mesi più freddi. I prezzi dell’elettricità e del gas aumentano, e il punto davvero preoccupante è che tutto si sta consumando in un passaggio storico attraversato da una profonda instabilità. Una responsabilità che tocca anche il governo, chiamato a garantire una strategia energetica chiara e misure capaci di sostenere i territori in una fase di crescente incertezza. Si stima che l’aumento delle spese dovrebbe aggirarsi tra il 6% e il 12% per le forniture domestiche, e il gas dovrebbe subire un aumento tra il 10% e il 15%.

Questo vuol dire che, per ogni famiglia, si prevede un aumento di 40/70 euro rispetto allo stesso periodo del 2025. E succederà soprattutto nei centri minori, dove il sistema energetico parte già con una debolezza incorporata: più dispersioni, meno interventi sugli edifici vecchi, teleriscaldamento raro, poche pompe di calore e un riscaldamento che resta affidato quasi interamente al gas. Le amministrazioni locali, già alle prese con bilanci compressi da anni di tagli, prevedono un aumento dei costi per illuminazione pubblica e riscaldamento degli edifici comunali tra il 7% e il 10%. In questo quadro, i piccoli comuni sono più esposti rispetto alle città, e una buona soluzione per ridurre la spesa energetica sarebbero le Comunità Energetiche Rinnovabili. Nei comuni che hanno già avviato CER operative, il risparmio medio per le famiglie è di 120-180 euro l’anno, ma riguarda una platea limitata.

Molti comuni si stanno attivando, ma molti progetti sono in fase di autorizzazione o installazione, e quindi è possibile che i risparmi si vedranno non prima del 2027, con la conseguenza che l’autunno 2026 preceda di molto i primi effetti concreti. Occorre scegliere contratti a tariffa bloccata durante i mesi più rigidi, limitare i consumi nelle ore serali, quando la richiesta di energia raggiunge il picco, e anche valutare, dove è possibile, l’installazione di micro‑impianti fotovoltaici: anche una potenza minima, intorno ai 3 kW, può ridurre di molto la bolletta. Le amministrazioni comunali dovrebbero invece spingere sull’adesione alle CER, fare la ricognizione dei tetti pubblici utilizzabili e rinnovare l’illuminazione pubblica passando a LED ad alta efficienza, per ridurre consumi e costi. Un altro servizio importante sarebbe quello di aprire sportelli energia, evitando che le famiglie restino sole tra offerte poco trasparenti e incentivi difficili da comprendere. Il cambio di clima ci trova in un fragile equilibrio, che i territori dovranno gestire con rapidità: perché l’autunno dell’energia non aspetta.

Non sarà l’autunno delle soluzioni, ma quello delle scelte: le istituzioni dovranno decidere rapidamente come muoversi. La transizione energetica dovrà essere equa e guardare al futuro. L’estate si ritira mentre l’autunno dell’energia avanza con passo sicuro, e il suo peso lo capiremo nella luce che cambia, nei consumi che salgono, nelle decisioni che non possiamo più rimandare.

Lorenzo Avincola