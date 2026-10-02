A Cerveteri “Il Ballo delle Incertezze”, Riflessioni e Ricordi, opere di Claudio Sole

Mostra personale d’arte contemporanea.

Sede espositiva Cerveteri, Palazzo del Granarone, scalinata Interna

da Settembre 2026 al 10 gennaio 2027

“C’è un percorso intimo e inconsapevole dentro di Noi, caratterizzato dalle emozioni che ci conducono in territori sconosciuti che ci rendono liberi. Qui c’è una vita, qui c’è l’esperienza e il tempo non è una condizione, non è un vincolo: è la forza, la capacità intellettuale, è il coraggio di dire cha attraverso la pittura hai modo di rinnovare te stesso e rinascere. Anarchico è il su status di artista; l’unica arte in cui si riconosce è la Scuola dei Pittori di Piazza del Popolo, vissuta in prima persona nel suo fermento artistico, politico e sociale.”

A cura di Fabio Uzzo