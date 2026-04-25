25 Aprile, 2026
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𝐁𝐮𝐨𝐧 𝟐𝟓 𝐚𝐩𝐫𝐢𝐥𝐞!

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Liberazione

Dalla pagina Facebook del Comune

Oggi celebriamo la Festa della Liberazione, momento fondante della nostra Repubblica e simbolo del riscatto morale e civile di un popolo che, nella Resistenza, seppe affermare con coraggio i valori di libertà, giustizia, pace e democrazia.
Valori che vivono nella nostra Costituzione e che non appartengono solo alla storia, ma rappresentano ancora oggi il cuore della nostra convivenza civile e il ruolo dell’Italia nel mondo. Una conquista ottenuta a caro prezzo, che ci chiama ogni giorno alla responsabilità di difenderla, custodirla e rinnovarla, nel ricordo delle donne e degli uomini della Resistenza, che hanno lottato per la liberazione e per costruire le basi della nostra democrazia.
Oggi, per tutta la giornata, vi aspettiamo agli appuntamenti di Bracciano Resistente per condividere insieme memoria, impegno e partecipazione.
Iniziamo alle 10,00 in Piazza IV Novembre con la cerimonia istituzionale.
Viva il 25 aprile!
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