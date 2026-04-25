25 Aprile, 2026
spot_imgspot_img

Giornale del Lago e della Tuscia edito dall'Associazione no-profit "L'agone Nuovo". Per informazioni su pubblicità e le nostre attività: 339.7904098 redazione@lagone.it

HomeEventi

𝐁𝐑𝐀𝐂𝐂𝐈𝐀𝐍𝐎 𝐑𝐄𝐒𝐈𝐒𝐓𝐄𝐍𝐓𝐄: 𝐒𝐭𝐨𝐫𝐢𝐞, 𝐯𝐨𝐥𝐭𝐢, 𝐢𝐦𝐦𝐚𝐠𝐢𝐧𝐢 𝐝𝐢 𝐋𝐢𝐛𝐞𝐫𝐚𝐳𝐢𝐨𝐧𝐞 𝟐𝟒–𝟐𝟓–𝟐𝟔 𝐚𝐩𝐫𝐢𝐥𝐞 𝟐𝟎𝟐𝟔

0
96
Bracciano Resistente

Dalla pagina Facebook del Comune

Non è solo memoria. È una scelta.
Tre giorni per ricordare. Scegliere. Partecipare.
In occasione del 25 aprile, Festa della Liberazione, il Comune di Bracciano promuove tre giornate di incontri, cultura e partecipazione civile.
Un percorso condiviso con associazioni, cittadine e cittadini, realtà del territorio, per rinnovare insieme i valori della Resistenza e della democrazia.
Bracciano resistente è un invito a guardare al passato per comprendere il presente e costruire il futuro: attraverso storie, volti e immagini che parlano di libertà, diritti, impegno.
 𝐈𝐥 𝐩𝐫𝐨𝐠𝐫𝐚𝐦𝐦𝐚
𝟐𝟒 𝐀𝐏𝐑𝐈𝐋𝐄
Ore 10:00
Traversa Borsellino – Centro Civico
Lettura del racconto “Golia” di Beppe Fenoglio
a cura del Gruppo Lettura
 Ore 17:00
Via Arturo Perugini
Deposizione corona al monumento a Udino Bombieri
Percorso a cura dell’ANPI Bracciano
𝟐𝟓 𝐀𝐏𝐑𝐈𝐋𝐄
 Ore 10:00
Piazza IV Novembre
Cerimonia istituzionale per i Caduti della Resistenza
Intervento del Sindaco Marco Crocicchi
 Ore 11:00 – 20:00
Giardini della Stazione
Riqualifica dei muri
Mostra fotografica “I Grant You Refugee” da Gaza
Archivio Storico di Bracciano
Viaggio nei monumenti storici
A cura di GASP, BRCFINEST, Centro Donna
 Ore 20:30
Teatro Delia Scala
Proiezione del film Leone d’Argento a Venezia
“La voce di Hind Rajab”
 Ore 21:00
Teatro Charles de Foucauld
Spettacolo teatrale
“Il primo degli stronzi”
𝟐𝟔 𝐀𝐏𝐑𝐈𝐋𝐄
 Ore 18:30
Teatro Charles de Foucauld
“Generazione Musica”
Concerto della Liberazione
Tre giorni per esserci, per ricordare chi ha lottato per la libertà e per ribadire, insieme, che quei valori sono vivi e attuali.
Vi aspettiamo.
Articolo precedente
𝐁𝐮𝐨𝐧 𝟐𝟓 𝐚𝐩𝐫𝐢𝐥𝐞!

Ultimi articoli

Eventi

𝐁𝐮𝐨𝐧 𝟐𝟓 𝐚𝐩𝐫𝐢𝐥𝐞!

Scuola

Partecipazione degli studenti con disabilità ai viaggi di istruzione: carenze organizzative e mancanza di coordinamento interno espongono le istituzioni scolastiche a profili di discriminazione

Primo piano

25 aprile, Cgil: Landini a Roma con Anpi e associazioni partigiane

Salute

Psicomotricità infantile: il corpo che pensa. Il viaggio nell’estensione dei suoi molteplici benefici per la crescita emotiva e corporea dei bambini.

Società

Al via “Terra dei Sapori – Il gusto del turismo lento”: nel Parco Naturale Regionale Bracciano-Martignano, tre appuntamenti gratuiti tra gusto, territorio e scoperta

Carica altri

Associazione No Profit presente da sempre nel territorio Sabatino e nella Tuscia, e che da tempo è presente anche nel Municipio XIV e Municipio XV e nel territorio della provincia di Viterbo.

Ultime

Le nostre scelte

Le più lette

© 2022 Copyright All Rights reserved.
L'AGONE NUOVO - Associazione non lucrativa - C.F. 97316940580
Aroundmedia.it