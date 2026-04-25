𝐁𝐑𝐀𝐂𝐂𝐈𝐀𝐍𝐎 𝐑𝐄𝐒𝐈𝐒𝐓𝐄𝐍𝐓𝐄: 𝐒𝐭𝐨𝐫𝐢𝐞, 𝐯𝐨𝐥𝐭𝐢, 𝐢𝐦𝐦𝐚𝐠𝐢𝐧𝐢 𝐝𝐢 𝐋𝐢𝐛𝐞𝐫𝐚𝐳𝐢𝐨𝐧𝐞 𝟐𝟒–𝟐𝟓–𝟐𝟔 𝐚𝐩𝐫𝐢𝐥𝐞 𝟐𝟎𝟐𝟔

Dalla pagina Facebook del Comune

Non è solo memoria. È una scelta.

Un percorso condiviso con associazioni, cittadine e cittadini, realtà del territorio, per rinnovare insieme i valori della Resistenza e della democrazia.

Bracciano resistente è un invito a guardare al passato per comprendere il presente e costruire il futuro: attraverso storie, volti e immagini che parlano di libertà, diritti, impegno.

Tre giorni per esserci, per ricordare chi ha lottato per la libertà e per ribadire, insieme, che quei valori sono vivi e attuali.