16 Aprile, 2026
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ASL ROMA 4 E PALIO MARINARO, UNA GIORNATA ALL’INSEGNA DEL MOVIMENTO E DELLA PREVENZIONE 

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Comunicato stampa

Anche quest’anno la ASL Roma 4 partecipa al Palio Marinaro di Civitavecchia, in programma sabato 18 aprile dalle 9.00 alle 13.00 presso il Porto storico di Civitavecchia, portando la prevenzione e la promozione della salute tra i cittadini.

Durante la mattinata saranno attive numerose postazioni informative e servizi gratuiti: controlli dei parametri vitali, valutazioni nutrizionali, screening diabetologico e dell’Epatire C (HCV), visite oculistiche e consulenze vaccinali. Spazio anche all’informazione su sicurezza, salute nei luoghi di lavoro e corretti stili di vita.

Presenti inoltre il Punto Unico di Accesso (PUA), il consultorio, i servizi per le dipendenze e gli Interventi Assistiti con Animali. Alle 10.30, presso la Fontana del Vanvitelli, si radunerà il Gruppo di Cammino Aziendale per la consueta camminata di salute a cui tutta la popolazione è invitata a partecipare. 

Un’occasione per avvicinare i cittadini ai servizi sanitari e promuovere salute e prevenzione in un contesto di comunità.

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