31 Marzo, 2026
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Città metropolitana – Atto vandalico al Ruiz, Parrucci: “Non ci lasciamo intimidire”

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Comunicato stampa

Ancora una volta, nella notte, un raid all’interno dell’istituto tecnico superiore Vincenzo Arangio Ruiz all’Eur di Roma: all’1 e 36 in 8 minuti 15 persone sono entrate nella scuola distruggendo le vetrate (sono stati presi a martellate 27 vetri) e svuotando otto estintori principalmente a piano terra e in parte anche al secondo e terzo piano. 20 mila euro i danni stimati.
“Conosciamo l’orario preciso perché indicato dal sistema di allarme, che ha correttamente funzionato, mentre le telecamere di sorveglianza all’esterno dell’istituto hanno ripreso tutto.
Siamo di fronte a un ennesimo atto vandalico che avviene a sole tre settimane di distanza dal sopralluogo durante il quale abbiamo annunciato un investimento pluriennale di oltre 1,2 milioni di euro per la messa in sicurezza dell’istituto, denunciando le numerose incursioni che hanno vandalizzato la scuola. Questo è il quarto episodio, negli ultimi anni, ed è chiaro che si tratti di un gesto intimidatorio da parte di esterni contro le istituzioni, compresa quella scolastica.
   
Denunciamo con forza quanto accaduto e non ci faremo intimorire dalla violenza: lavoreremo a fianco della scuola per cercare di rafforzare ancora di più la sicurezza ma chiediamo un supporto reale e concreto a tutte le istituzioni, a partire da governo e regione Lazio, perché ci diano maggiori risorse per poter intervenire in maniera concreta su tutte le problematiche che siamo costretti a fronteggiare ogni giorno in materia di edilizia scolastica. È in gioco il benessere dei nostri studenti, e chi distrugge gli spazi scolastici mette a rischio il loro presente e il loro futuro”.
Così Daniele Parrucci al termine del sopralluogo dei tecnici di Città metropolitana, operativi sul posto a poche ore dall’accaduto.
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