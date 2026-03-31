31 Marzo, 2026
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Istruzione, all’Aula Pucci grande partecipazione per SIMBOGRAMMA

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Comunicato stampa

Si è svolta nella mattinata di oggi, martedì 31 marzo 2026, presso l’Aula Consiliare ‘Renato Pucci’, la fase finale di “Simbogramma”, l’innovativo progetto ludico-didattico patrocinato dall’Amministrazione comunale e rivolto alle classi quarte della scuola primaria dell’Istituto XVI Settembre.
L’iniziativa ha visto protagonisti le alunne e gli alunni impegnati in una coinvolgente competizione a squadre, in cui grammatica, logica e capacità intuitive si sono intrecciate in un’esperienza educativa dinamica e partecipativa. Mediante un sistema fondato su simboli e colori, i bambini hanno potuto affrontare lo studio della lingua italiana in modo innovativo, cooperativo e stimolante.
L’evento ha costituito il momento conclusivo di un percorso didattico sperimentale che ha saputo coniugare l’apprendimento e il gioco, valorizzando il lavoro di squadra e la condivisione delle conoscenze.
L’Assessora alla Cultura e Pubblica Istruzione Stefania Tinti, presente all’iniziativa, ha commentato: “Questo progetto esalta il valore di una didattica che non si limita alla trasmissione dei contenuti, ma che si configura come una vera e propria ricerca sul campo. L’Assessorato all’Istruzione sta lavorando per valorizzare percorsi di ricerca-azione che richiedono sperimentazione e che rappresentano un’importante opportunità formativa anche per i docenti. Si tratta di esperienze che hanno una forte valenza educativa: favoriscono la crescita, promuovono l’inclusione tra i bambini e accompagnano il loro percorso verso il successo scolastico, soprattutto in una fase delicata come quella della scuola primaria. È proprio in questa età che metodologie innovative come questa possono fare la differenza”.
Soddisfazione espressa anche dall’ideatore del progetto, Fabrizio Orsomando (da molti conosciuto come Teacher Chris) :” Simbogramma promuove più aspetti educativi: ne evidenzio due. Il primo è legato alla percezione dello studio della grammatica italiana, che smette di essere vissuta come materia noiosa e “mangia tempo”, e che diventa invece un momento di grande entusiasmo e di passione, con esercitazioni veloci e coinvolgenti.
Il secondo aspetto  consiste nel fatto che eventi come Simbogramma  dimostrano quanto sia fondamentale rafforzare il legame tra la scuola e le istituzioni, sostenendo progetti capaci di rendere l’apprendimento più efficace, partecipato e vicino ai bisogni e agli interessi reali degli studenti”.
L’Amministrazione comunale esprime soddisfazione per la riuscita dell’iniziativa, che conferma l’impegno nel promuovere percorsi educativi innovativi ed inclusivi, capaci di avvicinare le nuove generazioni allo studio delle discipline umanistiche attraverso linguaggi e strumenti contemporanei.
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