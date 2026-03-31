A Cerveteri arriva “Sbulliamoci”: il “Disability Pride Italia” e la Biblioteca organizzano il primo Festival anti-bullista

Riceviamo e pubblichiamo

Esordio fissato in concomitanza della Giornata Mondiale sulla consapevolezza sull’autismo di giovedì 2 aprile. Appuntamento al Palazzo del Granarone alle ore 17:00 con Fabrizio Acanfora, musicista e scrittore, che presenterà i libri “Eccentrico” e “Rompere il ghiaccio”

A Cerveteri arriva “Sbulliamoci”, il primo Festival anti-abilista, organizzato dal “Disability Pride Italia” insieme alla Biblioteca comunale Nilde Iotti. Esordio fissato per giovedì 2 aprile, data che coincide con la Giornata Mondiale sulla consapevolezza sull’autismo.

Si comincerà con un pomeriggio di dialogo e confronto con Fabrizio Acanfora, musicista, scrittore, attivista e blogger fortemente impegnato nelle attività di divulgazione scientifica riguardante lo spettro autistico, che presenterà due suoi libri: “Eccentrico” e “Rompere il ghiaccio”. L’appuntamento, con ingresso libero e gratuito, è fissato per le ore 17:00 al Palazzo del Granarone.

“Accoglienza ed educazione al rispetto di ogni forma di diversità: questo l’obiettivo del Festival organizzato e promosso dal Disability Pride a Cerveteri, una realtà preziosa, sempre in prima linea nel sociale e nella tutela dei diritti – ha dichiarato il Sindaco di Cerveteri Elena Gubetti – Per questo ci tengo a ringraziare di cuore il nostro dipendente Daniele Renda che, insieme ai colleghi della Biblioteca comunale, ha lavorato intensamente affinché la nostra città potesse ospitare una manifestazione di tale pregio.

La kermesse proseguirà anche nelle settimane a venire con incontri, spettacoli e laboratori dedicati al contrasto del bullismo e di ogni forma di discriminazione.”

“Un’iniziativa culturale e di promozione sociale di grande rilevanza, in particolar modo in questo preciso contesto storico nel quale la cronaca purtroppo ci testimonia quasi quotidianamente di episodi di aggressività, violenze, odio e insulti tra giovani, giovanissimi e anche bambini – ha aggiunto il Sindaco Gubetti – iniziative come queste, puntano proprio a sensibilizzare, ad aprire un varco spesso impenetrabile in quei contesti dove regna purtroppo la paura e il silenzio.

Come Amministrazione comunale siamo lieti di accogliere la prima edizione di questo Festival: è compito anche delle Istituzioni Locali quale è il Comune insegnare il rispetto verso il prossimo, verso le diversità, verso chiunque si incontri nel nostro cammino”.

Oltre all’appuntamento di giovedì 2 aprile, con Fabrizio Acanfora, nelle settimane seguenti in programma la presenza di altri ospiti, tra cui Alexa Pantanella, Marina Cuollo e Witty Wheels. Ma spazio anche a letture mediante la LIS e la Comunicazione Aumentativa e Alternativa, spettacoli teatrali con la compagnia “Teatro di Carta”, passeggiate inclusive universali per le vie di Cerveteri e corsi di sensibilizzazione per i bambini delle scuole primarie: un momento estremamente importante e formativo per tutti loro.