AIUTATECI A RICOSTRUIRE LA STORIA DEI NOSTRI CADUTI!

Dal profilo Facebook del comune di Canale Monterano

Nel delicato e capillare lavoro di riordino dei documenti storici d’archivio, sono state rinvenute delle lastre di vetro fotografiche che ritraggono i volti di alcuni dei caduti della prima guerra mondiale del nostro paese.

I “vetrini”, prima dell’avvento della pellicola, erano l’equivalente di quelli che nel tempo sono divenuti i negativi fotografici: grazie alla collaborazione del fotografo nostro concittadino Manfredi De Negri le immagini sono state scansionate in alta risoluzione e saranno riprodotte ed esposte in una mostra in programma per il prossimo mese di Giugno.