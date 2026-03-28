AIUTATECI A RICOSTRUIRE LA STORIA DEI NOSTRI CADUTI!

Dal profilo Facebook del comune di Canale Monterano
Nel delicato e capillare lavoro di riordino dei documenti storici d’archivio, sono state rinvenute delle lastre di vetro fotografiche che ritraggono i volti di alcuni dei caduti della prima guerra mondiale del nostro paese.
I “vetrini”, prima dell’avvento della pellicola, erano l’equivalente di quelli che nel tempo sono divenuti i negativi fotografici: grazie alla collaborazione del fotografo nostro concittadino Manfredi De Negri le immagini sono state scansionate in alta risoluzione e saranno riprodotte ed esposte in una mostra in programma per il prossimo mese di Giugno.
Al fine di approfondire le storie di questi Cittadini, dando corpo e anima a quei ritratti, pubblichiamo di seguito i nominativi delle persone ritratte, invitando i famigliari che li riconoscono a mettersi in contatto con l’Ufficio Relazioni con il Pubblico (URP) o per email all’indirizzo urp@comune.canalemonterano.rm.it o tramite whatsapp al numero 3295370132.
ELENCO DEI CADUTI DELLA PRIMA GUERRA MONDIALE
1. AGOSTINI VITTORIO
2. BARELLI PIETRO
3. BEI PIETRO
4. BENCI ROMEO
5. BRIZZI GIOVANNI
6. BUGLIAZZINI LUIGI
7. CHIRICHILLI GIOVANNI
8. CHIRICHILLI SETTIMIO
9. CRISOSTOMI SERAFINO
10. DI MARCO PIETRO
11. FATTORI ADRIANO
12. FIORANI LUIGI
13. GENTILI BONAVENTURA
14. GENTILI GIUSEPPE
15. GRIMALDI PIETRO
16. GROSSI ORESTE
17. GROSSI REMIGIO
18. GROSSI SISTO
19. GROSSI SOTERO
20. LAVINI ALESSANDRO
21. MAGAGNINI ANGELO
22. MAGAGNINI LIBERATO
23. MASSARI SISTILIO
24. NATILI GIUSEPPE
25. OLIVIERI OLIVIERO
26. PACE FRANCESCO
27. PASCUCCI ERNESTO
28. PASCUCCI ROMOLO
29. PIGNA EGIDIO
30. PULCINELLI LUIGI
31. RIDOLFI SANTINO
32. ROGHI LIONELLO
33. ROGHI MODESTO
34. ROGHI UGO
35. ROSSI AMEDEO
36. SCIPIONI SANTE
37. SFORZINI PIETRO
38. STEFANI SALVATORE
39. TASSI LUIGI
40. VERNARECCI ENRICO
41. VIRGILI GIOVANNI