28 Marzo, 2026
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Bracciano: ceramiche d’autore e il rito del tè

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Ceramiche d'autore

Riceviamo e pubblichiamo

Oggi, Sabato 28 marzo 2026 | ore 16.30 – 18.30

Centro Civico – T.sa Paolo Borsellino, 31 – Bracciano

Un pomeriggio dedicato all’arte e alla memoria di Silvana Leonardi, artista recentemente scomparsa.

Le ceramiche esposte e in vendita rappresentano un lascito dell’artista stessa: il ricavato contribuirà ad incrementare il fondo a sostegno di donne e madri vittime di violenza. Un gesto che trasforma l’arte in continuità, memoria e aiuto concreto.

In contemporanea, “Il tempo del tè”, degustazione a cura di Nadia Malpassi, per accompagnare questo momento di condivisione. Un’iniziativa che unisce cultura, ricordo e responsabilità sociale sul territorio. Ti aspettiamo!

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