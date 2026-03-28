Premiati i vincitori della seconda edizione del concorso “La Migliore Pizza di Pasqua di Civitavecchia”

Comunicato stampa
Si è svolta nel pomeriggio di oggi 27 marzo presso il Ristorante Tsade di Civitavecchia
la premiazione dei vincitori della seconda edizione del concorso “La migliore Pizza di Pasqua
di Civitavecchia” organizzato dalla Pro Loco cittadina e dalla Confraternita dell’antica zuppa
di pesce e della Cucina tradizionale civitavecchiese.
La qualificata Giuria composta dallo storico Enrico Ciancarini e Paride Centurioni, da Franco Papa Delegato dell’Accademia della Cucina Sezione locale, dalla Chef Carla Di Michele, da Melissa Onorati, Debora Viggiano Professioniste di alcune pasticcerie cittadine e da Raffaele Amoni referente provinciale di AIC, hanno valutato le 27 preparazioni pervenute, obbligatoriamente rese anonime da Massimo Siliani in veste di garante dell’iniziativa, secondo l’aspetto visivo, i profumi, la lievitazione, la consistenza e la sapidità.
Il risultato dei Giudici è stato unanime nel riconoscere i tre vincitori delle due
categorie che si sono aggiudicati premi consistenti in cesti enogastronomici.
Per la categoria pizze tradizionali Prima classificata Irene Pasquini, e a seguire
Federica Pernici e Barbara Esposito.
Per la categoria pizze gluten free Prima classificata Verdiana Gambino, seguono
Michela Buonincontro e Ilaria Servili.
A tutti i concorrenti gli attestati di partecipazione con i complimenti e i ringraziamenti
della Pro Loco, per aver contribuito a mantenere vivi i valori della tradizione.
Dopo la premiazione a cui hanno partecipato l’Assessore D’Antò, l’Assessore
Giannini, il Consigliere Cangani, il Direttore di Confcommercio Civitavecchia
Litorale Nord Cristiano Avolio e il Presidente della Mare Nostrum 2000 Sandro
Calderai c’è stato un bel momento conviviale.
“Questa iniziativa ha confermato quanto la tradizione della Pizza di Pasqua
rappresenti un patrimonio ancora profondamente radicato nella nostra comunità. – ha
dichiarato la Presidente Maria Cristina Ciaffi – Le preparazioni presentate hanno
testimoniato il valore culturale e familiare di questa tradizione. Grazie a tutti coloro che
hanno reso possibile questo bellissimo momento”.
Appuntamento per tutti all’edizione del prossimo anno.
Maria Cristina Ciaffi