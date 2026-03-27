27 Marzo, 2026
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Domenica 29 marzo 2026 Concerto Lirico al Consorzio Lago Bracciano

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Amarilli Nizza

Comunicato stampa

Evento di chiusura ad ingresso gratuito della masterclass di approfondimento dell’interpretazione del repertorio operistico italiano

 Grazie alla collaborazione tra la Claudia Biadi Music Academy ed il Consorzio Lago di Bracciano domenica 29 marzo alle 17 è in programma il concerto di chiusura della masterclass su “Tecnica vocale, interpretazione e perfezionamento del repertorio operistico italiano” tenuto da Amarilli Nizza e Massimiliano Tisano.

Il concerto, ad ingresso libero, nella sala del Consorzio Lago Bracciano vedrà eseguire musiche dei più grandi compositori italiani. Coinvolti nell’esecuzione i cantanti provenienti da tutta Italia che nelle giornate precedenti – il 27 e 28 marzo – hanno seguito il corso di approfondimento proposto dall’associazione attiva nella diffusione della musica e nella valorizzazione di giovani talenti.

Amarilli Nizza si è esibita sui palcoscenici di tutto il mondo – dall’Arena di Verona al Teatro Colon di Buenos Aires, dal Teatro San Carlo di Napoli  al Covent Garden di Londra, dallo Staatsoper di Vienna al National Theatre di Tokyo, etc. – e per decenni è stata interprete di riferimento del repertorio verdiano e pucciniano.

Massimiliano Tisano è pianista, direttore d’orchestra, compositore, docente al conservatorio Ottorino Respighi di Latina e direttore artistico del Chigi Festival di Formello.

La nuova iniziativa consolida la collaborazione tra l’Accademia e il Consorzio Lago di Bracciano già protagonisti della serata Navigar Cantando al chiaro di Luna con il KaraOpera in navigazione in notturna sul lago di Bracciano del 23 luglio 2025.

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