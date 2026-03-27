A CIVITAVECCHIA, TERME IN FIORE XVII EDIZIONE – 28 e 29 MARZO 2026

Comunicato stampa

La magia della natura che caratterizza Terme in Fiore si fonde ancora una volta con il fascino intramontabile delle Terme Taurine in occasione della XVII edizione, in programma il 28 e 29 marzo presso il Parco Archeologico Monumentale delle Terme di Traiano a Civitavecchia.

L’evento, patrocinato moralmente dal Consiglio Regionale del Lazio e sostenuto da numerosi partner tra cui il Comune di Civitavecchia, il Comando della Polizia Locale e Civitavecchia Servizi Pubblici s.r.l., porterà i colori della primavera grazie alla presenza di circa 40 espositori provenienti da tutta Italia.

Profumi, fioriture, natura e storia. I protagonisti saranno eccellenze del settore: vivaisti di alto livello, artigiani selezionati e aziende agricole di qualità, pronti a presentare rarità botaniche, collezioni uniche e creazioni artigianali.

Anche per questa edizione il programma sarà ricco e variegato: laboratori per bambini curati da Francesca Regina e da Luigi Daddi, oltre a conferenze con Viviana Lorenzini e Filippo Bosco. Novità di questa edizione il laboratorio di scrittura emotiva; un momento di scrittura condivisa a cura della Prof.ssa Roberta Sgrelli.

A completare l’esperienza, un’area food di qualità, due ampi parcheggi gratuiti e un servizio di trasporto pubblico dalla stazione ferroviaria di Civitavecchia fino alla manifestazione. L’evento si conferma inoltre pet-friendly, con ingresso consentito agli amici a quattro zampe.

Non perdere l’occasione di vivere un’esperienza unica: Terme in Fiore è un viaggio tra botanica, arte, passione e storia, immersi nella bellezza della natura.

Per consultare la lista degli espositori: www.termeinfiore.it

Ingresso € 5,00 (gratuito per bambini fino a 12 anni e per persone con disabilità con accompagnatore)