27 Marzo, 2026
spot_imgspot_img

Giornale del Lago e della Tuscia edito dall'Associazione no-profit "L'agone Nuovo". Per informazioni su pubblicità e le nostre attività: 339.7904098 redazione@lagone.it

HomeCultura

“La buona novella” al teatro Charles De Focauld di Bracciano

0
87
la buona novella al teatro De Focauld di Bracciano

Sabato 28 e domenica 29 marzo, al teatro Charles De Foucauld di Bracciano, doppio appuntamento dedicato a Fabrizio De Andrè: “La Buona Novella”, eseguita integralmente live con gli arrangiamenti della PFM e il concerto-testimonianza “In direzione ostinata e contraria” che traccerà un percorso su tutta la produzione artistica, poetica e musicale del Faber e che Generazione Musica presenterà con i nuovi arrangiamenti per tutti i brani.
Durante lo spettacolo della domenica pomeriggio sarà presente “EMERGENCY” con la campagna in occasione della pasqua per sostenere gli importanti progetti di questa associazione che da lustro al nostro paese.
Vi aspettiamo!
L’ingresso alla “Buona Novella” garantirà il posto gratuito anche per lo spettacolo “In direzione ostinata e contraria” della domenica pomeriggio.
Si consiglia la prenotazione contattando via whatsApp il numero 339 467 7628 info@unteatroperbracciano.it
https://www.teatrocharlesdefoucauld.it/
fb: Un Teatro Per Bracciano

Articolo precedente
IL FUTURO E’ DOLCE. ALL’ALBERGHIERO DI LADISPOLI UNA GIORNATA DI FORMAZIONE DEDICATA ALLA PASTICCERIA CON LO CHEF GABRIELE LUCCERINI
Articolo successivo
Domenica 29 marzo 2026 Concerto Lirico al Consorzio Lago Bracciano

Ultimi articoli

Eventi

Torna a Cerveteri il “Teatro partecipato”

Territorio

Bracciano: un incontro per confrontarsi sulla vicenda del centro anziani

Eventi

A CIVITAVECCHIA, TERME IN FIORE XVII EDIZIONE – 28 e 29 MARZO 2026

Cultura

Domenica 29 marzo 2026 Concerto Lirico al Consorzio Lago Bracciano

Scuola

IL FUTURO E’ DOLCE. ALL’ALBERGHIERO DI LADISPOLI UNA GIORNATA DI FORMAZIONE DEDICATA ALLA PASTICCERIA CON LO CHEF GABRIELE LUCCERINI

Carica altri

Associazione No Profit presente da sempre nel territorio Sabatino e nella Tuscia, e che da tempo è presente anche nel Municipio XIV e Municipio XV e nel territorio della provincia di Viterbo.

Ultime

Le nostre scelte

Le più lette

© 2022 Copyright All Rights reserved.
L'AGONE NUOVO - Associazione non lucrativa - C.F. 97316940580
Aroundmedia.it