“La buona novella” al teatro Charles De Focauld di Bracciano

Sabato 28 e domenica 29 marzo, al teatro Charles De Foucauld di Bracciano, doppio appuntamento dedicato a Fabrizio De Andrè: “La Buona Novella”, eseguita integralmente live con gli arrangiamenti della PFM e il concerto-testimonianza “In direzione ostinata e contraria” che traccerà un percorso su tutta la produzione artistica, poetica e musicale del Faber e che Generazione Musica presenterà con i nuovi arrangiamenti per tutti i brani.

Durante lo spettacolo della domenica pomeriggio sarà presente “EMERGENCY” con la campagna in occasione della pasqua per sostenere gli importanti progetti di questa associazione che da lustro al nostro paese.

Vi aspettiamo!

L’ingresso alla “Buona Novella” garantirà il posto gratuito anche per lo spettacolo “In direzione ostinata e contraria” della domenica pomeriggio.

Si consiglia la prenotazione contattando via whatsApp il numero 339 467 7628 info@unteatroperbracciano.it

https://www.teatrocharlesdefoucauld.it/

fb: Un Teatro Per Bracciano